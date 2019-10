De las galletitas ucranianas a los pasteles portugueses: dulzuras del mundo para agasajar a Mamá

Típicas de Rusia y de varias ex repúblicas soviéticas, las galletitas oreshki son las favoritas de los más chicos en esas zonas de Europa y Asia. Y gracias a la receta de su abuela ucraniana, Florencia Farina las conoció prácticamente desde que nació.

"Las oreshki están nuestras fiestas y reuniones familiares desde que tengo recuerdo. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que este producto, que para nosotros era normal y cotidiano, al resto de la gente le parecía novedoso", le cuenta a BigBang.

"En un momento de mi vida hice consciente el hecho de que los abuelos en algún momento no iban a estar más entre nosotros y quise rescatar lo más lindo de cada uno de ellos para recordarlos", agrega. "Además, distintos conocidos empezaron a pedirnos para sus cumpleaños, las personas que no las conocían nos preguntaban si nuestra familia se dedicaba a venderlas y nos decían que les parecían riquísimas. Con todo esto y el apoyo de muchos decidí emprender para intentar llevar esta partecita de mi familia a la mesa de quienes aún no las conocen".

Hechas con una masa basada en azúcar, manteca y harina -con agregado de una mezcla de especias que son secreto de familia- las oreshki de Florencia reemplazan el relleno tradicional de leche condensada por dulce de leche (la opción que usualmente usaba su abuela), chocolate, chocolate al limón, membrillo y batata.

Las galletitas pueden pedirse por mensaje privado a través de Instagram (o vía WhatsApp mediante el link incluido en el perfil) y también vienen en version fit con masa sin manteca ni azúcar, y rellenas con dulce de leche sin azúcar.

Cremoso y crujiente

Otro dulce europeo que puede probarse en Buenos Aires es el pastel de nata, el postre más popular de Portugal. En sus locales de Carlos Pellegrini 867 y Vicente López 1628, Nataria Portuguesa los ofrece con la posibilidad de llevarlos a casa o consumirlos allí mismo con una buena taza de café.

Esta delicia une una base de hojaldre crujiente con un relleno de de crema de leche batida con huevos, limón y canela, que se lleva al horno para gratinarse. Se pueden comer tanto fríos como calientes, o acompañados de helado.

El propietario de Nataria Portuguesa, Luis Infante da Cámara, llegó a Argentina desde Portugal poco más de 20 años atrás, y redondeó su receta tomando las enseñanzas de varios pasteleros portugueses y probando diferentes combinaciones de ingredientes.

Dulzura británica

En el bar Las Patriotas (Paunero 2880), mientras tanto, todos los miércoles el ciclo Invasiones Inglesas propone un menú típico de pub británico, ideado por la sommelier y periodista británica Sorrel Moseley-Williams junto a la chef Julia Aquista.

Acompañando platos potentes como el beef Wellington (lomo con paté envuelto en masa crujiente) o los bangers & mash (salchichas caseras con puré de papas), llega de postre el sticky toffee pudding, un cremoso budín húmedo a base de pasas y leche infusionada con té Earl Grey, bañado en salsa de caramelo y acompañado por crema batida. Como maridaje ideal, la carta ofrece el Hot Toddy, un cóctel caliente con infusión de mandarina, miel, limón y whisky Great King Street.

Un clásico de Medio Oriente

Nacido en Turquía y consumido en Medio Oriente y Grecia, la baklava llegó a Argentina de la mano de la ola inmigrante de fines del siglo XIX y principios del XX. En el restaurante Fayer (Av. Cerviño 4417), basado en la cocina israelí, forma parte del menú de postres y según el chef Mariano Muñoz "es perfecta para acompañar un café, si es turco mejor".

Su versión de la baklava lleva capas de masa philo (fina y crocante) rellenas con pistachos, almendras y nueces, más un baño de miel y almíbar especiado con cardamomo, canela, anís y clavo de olor. Una explosión de sabor para cerrar con broche de oro un banquete potente.