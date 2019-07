De los dichos de Aníbal y Cristina, al guiño de Frigerio a Lavagna: las tapas del domingo

Luego de un repaso por las tapas de los principales diarios argentinos, BigBang ofrece un resumen de los temas más importantes del día.

POLÍTICA

Los polémicos dichos de Aníbal Fernández sobre María Eugenia Vidal causaron reacciones en todo el arco político argentino. El ex jefe de gabinete kirchnerista recordó una publicidad de campaña que preguntaba al público si dejaría a sus hijos con Vidal o con él, y aseguró que preferiría dejar los suyos con el femicida Ricardo Barreda, antes que con la gobernadora bonaerense.

"No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora", respondió Vidal. "Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña. Creo que habla más de quién lo dijo que de mí".

"La comparación de Aníbal Fernández del cuádruple femicida Barreda con María Eugenia Vidal es violenta y misógina", agregó la diputada de Cambiemos Silvia Lospennato. Por su parte, Ofelia Fernández, precandidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, también criticó al ex funcionario calificando su declaración como "lamentable".

"Igual que Venezuela"

En la presentación de su libro Sinceramente en Mendoza, Cristina Fernández de Kirchner acusó a Mauricio Macri de "chocar el país" y aseguró que "con la comida" en Argentina la situación es "igual que Venezuela".

"Si estas políticas siguen, no van a quedar ni pasas de uva. Es maltrato que no se pueda comer en un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo", agregó la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.

Cambiemos y un guiño a Consenso Federal

A dos semanas de las PASO, en diálogo con Perfil, el ministro del Interior Rogelio Frigerio expresó el deseo de Cambiemos de "confluir de alguna manera con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey".

Frigerio alabó a los candidatos de Consenso Federal señalando que "son dos personas con responsabilidad institucional" que "aportarán lo necesario" para "resolver los problemas que quedan pendientes".

ACTUALIDAD

A tres días del fallecimiento de la modelo Lu de Vedia, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 31, a cargo de Juan Pedro Zoni, no descarta la idea de que pueda haberse tratado de un femicidio y no de un suicidio.

La mujer de 31 años murió luego de caer del balcón de un segundo piso en Puerto Madero y, aunque estaba sola al momento del hecho, testigos aseguran que escucharon una fuerte discusión entre De Vedia y su pareja. Así, la Justicia intenta determinar cuál fue el motivo del cruce verbal, si había una tercera persona en el lugar o si la pelea pudo haber instigado a la modelo a quitarse la vida.

FÚTBOL

Con la victoria por 3 a 2 de San Lorenzo frente a Godoy Cruz, y los empates (ambos 1 a 1) en los cotejos de Lanús-Gimnasia y Argentinos-River, comenzó la Superliga 2019-2020 que continuará hoy con los partidos entre Newell's y el recién ascendido Central Córdoba, Talleres y Vélez, Defensa y Justicia e Independiente, y Boca y Huracán. Mañana, mientras tanto, Arsenal enfrentará a Banfield, y Atlético Tucumán a Rosario Central.