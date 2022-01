De los nuevos precios congelados, al giro de Nahir Galarza: las 7 noticias del día

Nahir le contó a su abogada cómo vio a su padre disparar contra Fernando

La abogada de Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, manifestó ayer que en la nueva denuncia penal realizada el viernes pasado por la joven, esta sostiene que su padre cometió el homicidio delante de ella; luego de descubrir que la víctima había tomado, por quinta vez y sin permiso, su pistola reglamentaria de policía.

De acuerdo a la abogada, la condenada le relató que el crimen de Fernando ocurrió en un lugar dónde no había cámaras de seguridad y que "ella no niega estar en la escena del hecho", sino que "agrega a una persona: a su padre".

"Era la quinta vez que Fernando sacaba el arma de su padre de arriba de la heladera", contó la abogada respecto a la pistola utilizada en el crimen, la cual pertenecía a Marcelo Galarza, el papá de Nahir y efectivo policial.

A su vez, esta pistola reglamentaria era, según la abogada, utilizada por Fernando "para obligar a Nahir a terminar la noche con él" y también amenazarla.

"Esa última noche es evidente que Fernando lo vio llegar a Galarza (padre) con su auto. Frenó de golpe la moto y eso hizo que se cayera. Nahir, sorprendida, dice: 'Yo no me caí, me tambaleé, pude sostenerme'", relató la letrada.

"El arma que tenía Fernando se cae al piso. El padre al bajar del auto, agarra el arma y dispara una vez. Fernando dice: 'Nahir, llamá a la ambulancia'. Pero Nahir no tiene tiempo a nada porque el padre vuelve a disparar. Le devuelve el arma a Nahir, como si alguna vez ella la hubiera tenido, y la hace ir a su casa con el arma", indicó Hermida Leyenda.

De acuerdo a la letrada, el padre de Nahir "es un hombre que sabe lo que hace", en cambio; la joven "no tenía idea de lo que estaba haciendo" y "nunca había sostenido el arma ni disparado".

"Y ahí empieza toda la confusión de Nahir: ¿Por qué su padre había matado a Fernando si no sabía que él ejercía violencia de género contra ella?", continuó la abogada, que se encuentra en Paraná para acompañar las nuevas diligencias ante la justicia. "Papá es así", le dijo Nahir a la letrada cuando esta le preguntó por qué su padre mató a Fernando.