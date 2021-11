De pandemia a endemia: cómo serán los próximos meses según Quirós y Kreplak

El aumento en la cantidad de contagios diarios registrados de Covid-19 dista de encender las alarmas. Sobre todo, con el horizonte de la salida final de la pandemia ante el avance del operativo de la vacunación. En ese sentido, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pronosticó que es posible pensar en un pase a una endemia.

"Cuando progresemos de una pandemia a una endemia, que ocurrirá en los próximos meses en todo el mundo, podremos avanzar con el descenso de estas medidas tan estrictas para la sociedad", dijo el funionario en conferencia de prensa hoy por la mañana.

Asimismo, explicó que se mantendrán algunas medidas de cuidado sanitario. “Todavía vamos a sostener el aislamiento de 7 días y el PCR posterior a pesar del amesetamiento”, aseveró el ministro porteño. En la misma línea, resaltó que es posible dejar atrás esta medida mientras se avance “en la transición a una endemia, es decir, cuando una enfermedad se queda estacionada y sube en determinados periodos”.

“Esto ocurrirá en los próximos meses en el mundo y ahí podremos empezar a dejar estas medidas tan molestas para la sociedad”, insistió. En Argentina se considera contacto estrecho a todas las personas que hayan permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos.

En ese sentido, su par de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, compartió la postura de que no ve que sean necesarias más restricciones de las que ya hay y que en todo caso se aprestan a relajar las que todavía rigen. En declaraciones a la prensa, el funcionario aseguró que "no hablamos de una tercera ola. En Provincia los casos aumentan en un distrito, luego bajan y aumentan en otro lado, no se sostienen focos de contagio comunitarios”.

En esa línea, Kreplak consideró que no será necesario aplicar nuevas medidas restrictivas. "Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción, no creo que las restricciones sean necesarias", afirmó.

El ministro bonaerense también se pronunció sobre el cierre de escuelas durante la pandemia y las críticas de la oposición: "Con el cierre de las escuelas, en la Argentina logramos la mejor chance de atenderse con medicación y respiradores. No le faltó la atención a nadie y eso se consiguió, entre otras cosas, por reducir la presencialidad escolar", puntualizó.

Ayer otras 20 personas murieron y 1.264 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.029 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.292.549 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 596 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 35,4% en el país y del 39,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Un 51,10% (646 personas) de los infectados de este miércoles (1.264) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 5.292.549 contagiados, el 97,46% (5.158.505) recibió el alta y 18.015 son casos confirmados activos.