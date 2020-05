De peluquerías a servicio doméstico: cuáles son las actividades que siguen prohibidas en la Ciudad y por qué

La Ciudad de Buenos Aires comenzará esta semana con una "cuarentena flexibilizada", después de que el jefe de Gobiero porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmara la reapertura de un basto abanico de actividades comerciales. Sin embargo, algunos de los rubros más castigados como el de las peluquerías o la actividad del personal doméstico siguen excluidos del permiso. El plan en el que trabaja el gabinete y cuándo podrían retomar sus actividades.

De acuerdo a lo confirmado por Larreta, a partir del martes comenzarán a funcionar en la Ciudad comercios como jugueterías, libererías, casas de música, perfumerías, decoración, bicicleterías, joyerías, concesionarias y mueblerías.

Sin embargo, rubros muy golpeados como el de las peluquerías o los locales de indumentaria y calzado (sector que de acuerdo a la información manejada por el Gobierno porteño emplea a unas 38 mil personas) seguirán inhabilitados.

"Vamos a ir siguiendo el nivel de cumplimiento de los cuidados. Si cumplimos bien, vamos a mantener las nuevas actividades y sumaremos otras. Si no se cumple, volvemos hacia atrás", precisó Larreta, en línea con el mensaje que dio el viernes el presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos.

A continuación, el listado de actividades y comercios que todavía no tienen permiso para volver a trabajar

Servicios personales

peluquerías

manicuras

spa

pedicuras

masajes

Deporte y esparcimiento

gimnasios

polideportivos

salas de entrenamiento

salones de baile, milongas y boliches

cines

teatros

recitales

espectáculos deportivos

Trabajadores de servicio doméstico y profesionales

Seguirán inhabilitadas para desarrollar sus labores

Se priorizará el teletrabajo con presencia mínima necesaria

Cabe recordar que bares y restaurantes sí tienen permitido funcionar, pero sólo con la modalidad "take away" o delivery. Todo va a requerir de estrictas pautas de aseo y será de 11 a 21 para que no coincida con el horario del resto de las actividades. A cada comercio podrá entrar una persona cada 15 metros cuadrados. Y cada negocio tendrá que poner un cartel aclarando cuánta gente puede ingresar al local. Buscamos que la apertura y cierre no coincida con el horario pico de circulación en el transporte público”.