De plazos fijos al dólar: las mejores inversiones en cuarentena para proteger los ahorros

La pandemia del coronavirius (Covid-19) generó un fuerte impacto económico en la Argentina, como también en todo el Mundo. Sin ir más lejos, ayer el INDEC relevó que el indice de actividad económica cayó 11 puntos en marzo con solamente 10 días de cuarentena, por lo que abril se descuenta que será peor. Casi el 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA) solicitó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se le otorgó finalmente a 7,8 millones de personas. La situación de emergencia llevó a que el Estado se haga cargo de parte del salario de los empleados de diferentes empresas y rubros, que a su vez en algunos casos acordaron rebajas salariales transitorias para evitar tener llegar a una situación de despidos.

Dentro de ese 40 por ciento de la PEA hay diferentes personas que, por el trabajo desde su casa o por la decisión de sus empresas de no operar, cobraron la totalidad de su sueldo y tienen menos gastos. El no tener que destinar parte de tu salario en transporte (público o privado), poder cocinar desde tu casa y no tenes que comprar el almuerzo, el hecho de no poder salir a pasear, al cine o a cenar hicieron que tengan un manguito más en el bolsillo.

¿Qué se puede hacer para “ponerlo a trabajar” si lo quieren?

Montar un pequeño comercio o empezar un negocio requiere no sólo de una inversión un poco mayor sino también que tiene los problemas de logística propios de una pandemia. Es por eso que en BigBang te vamos a contar algunas opciones que están a un click de distancia.

La primera, la más tradicional, es la compra de dólares. Acá hay diferentes cuestiones que tenes que saber antes. En Argentina hay cuatro tipos de cotizaciones: el oficial + impuesto PAIS, el MEP, el Contado con Liquidación y el blue. Desde principio de mayo se sumaron nuevas restricciones al cepo de USD200.

DÓLAR MEP

Una opción es operar con el MEP. Sólo tenes que crearte una cuenta en una sociedad de bolsa, comprar un bono en dólares por el monto que vos quieras, y venderlo. Toda la operación dura menos de 10 minutos. Solamente tenes que saber que existe el denominado “parking” que es tener parado ese dinero durante 72 horas hábiles. Una vez liberado lo transferís a tu cuenta en dólares en el banco que uses.

Un dato no menor es que si llevas adelante esta operación por 30 días no vas a poder ir a comprar el mercado oficial, como tampoco hacer algún tipo de gasto en dólares con medios electrónicos de pago por la misma cantidad de tiempo.

DÓLAR OFICIAL

Los pequeños ahorristas también pueden recurrir al dólar oficial, que según la cotización del Banco Nación cuesta $65, aunque hay que sumarle el 30 por ciento del impuesto país, por lo que queda a más de $90. Si es para atesoramiento, lo podés hacer desde el home banking en tu cuenta en dólares. Si necesitás los billetes, podés ir a retirarlos al banco, solicitando antes un turno. Por la brecha que hay entre el oficial y el paralelo, resurgió la operación del denominado "dólar puré": hay quienes compran en el mercado oficial y venden en el paralelo a $120. En una transacción de 200 dólares, una persona podría hacerse de casi $6.000.

PLAZO FIJO

También sin irte de tu casa, a través del homebanking, podes constituir un plazo fijo. Para evitar que todos se vuelquen al dólar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció que todos los plazos fijos en el país tengan una tasa nominal del 30 por ciento anual.

Si no se busca tener un año entero el dinero en el banco, porque podes tener la necesidad de liquidez, existen las opciones de hacerlo a 30, 60 o 90 días aunque las tasas ahí difieren. En todos los casos es algo que se hace directamente vía web, sin la necesidad de ir al banco.

¿Hay algo que pueda pagar un poco más? Si estas dispuesto a tomar un poco más de riesgo, y que el dinero no este disponible de forma efectiva, poder ir a Fondo Común de Inversión. Todos ellos están también operando de forma remota por lo que podes contactarte con cualquier agente de bolsa.