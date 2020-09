De Susana a Juana Viale: los famosos que se quieren mudar a Uruguay y los verdaderos motivos del "éxodo"

El primero en dar el puntapié inicial fue el empresario Marcos Galperín, por entonces CEO del gigante Mercado Libre, la empresa argentina más valiosa, que en febrero pasado, apenas a dos meses de la asunción de Alberto Fernández y tras haber hecho campaña por Mauricio Macri decidió mudarse a Uruguay, a donde vivió 14 de los últimos 18 años. Luego, pandemia mediante, varios famosos seguirían su camino: quiénes son los argentinos que quieren mudarse al país vecino y cuáles son las razones.

Susana Giménez y Oscar González Oro lo concretaron en plena cuarentena; mientras que Juanita Viale también blanqueó días atrás su deseo de mudarse al país vecino. De acuerdo a los datos del consulado uruguayo en la Argentina hasta la semana pasada se habían presentado cerca de 1.000 solicitudes de argentinos que desean radicarse allí. Las razones son múltiples: algunos hablan de las libertades en tiempos de aislamiento, ya que Uruguay se encuentra en una situación privilegiada, con pocos contagios de coronavirus y sin cuarentena.

Sin embargo, también hay razones fiscales. Ocurre que el país tiene menos controles en materia impositiva para aquellos que, por ejemplo, tienen cuentas en los Estados Unidos. Detrás de la calma montevideana, la tranquilidad de Colonia del Sacramento y las agradables playas de Punta del Este existen beneficios fiscales para quienes sean residentes.

El ejemplo más claro fue el de Susana Giménez, que por ser propietaria de varias propiedades en el país vecino cuenta con la residencia fiscal, aunque para no perder el beneficio debe pasar al menos 183 días allí. En paralelo, la AFIP indica que si una persona pasa más de 90 días en la Argentina es considerada residente fiscal de este país y, por lo tanto, debe pagar aquí sus impuestos.

No es una novedad que a la diva y conductora de Telefé no le gusta pagar impuestos y no hace falta remontarse a la historia de la compra del Mercedes Benz en la década de 1990: hace pocos meses, en declaraciones a Intrusos, aseguró que apoyaba a quienes no habían blanqueado el dinero que tenían en cuentas no declaradas en el exterior. "Los felicito, nos sacaron el 10 por ciento... hay tantas cosas fuera de la ley, me siento una estúpida por haber blanqueado".

González Oro y Giménez concretaron sus mudanzas en plena cuarentena, tras una serie de permisos para poder viajar en vuelo privado hacia el exterior. En la Argentina, mientras tanto, varias famosas comenzaron a blanquear su deseo de mudarse: Ivana Nadal y Sofía “Jujuy” Jiménez lo expresaron en estos días, con el foco puesto en los aumentos de precios y cierta inestabilidad económica del país.

Por ahora lejos está de ser un “éxodo”, porque se trata de unas pocas personas. En las últimas horas se sumó Nazarena Vélez, que a través de Instagram se quejó por los aumentos de precios y relató que le cobraron una botella de agua chica a 150 pesos. “¿No es un montón? ¿Qué nos pasa? Esto sería un dólar. Te lo están cobrando a precio dólar. Es una locura lo que estamos pagando las cosas en este país, es una locura y una pena”, dijo la actriz.

“Uno quiere salir corriendo de este país, ante la primera oportunidad les juro que me voy a la mierda”, anunció.

En paralelo, el Gobierno uruguayo avanza en una serie de nuevas regulaciones para facilitar las condiciones para la residencia fiscal de los extranjeros, con el foco puesto en atraer inversiones desde la Argentina. Sin ir más lejos, el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, argumentó que Uruguay “ofrece un país de puertas abiertas con una política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse”.

Según datos oficiales, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto Migraciones de Uruguay registró más de 80 mil ingresos de argentinos (muchos lo hicieron más de una vez), aún durante la pandemia. La clave no sólo está en los pedidos de residencia fiscal de ciudadanos, sino también de empresas que buscan radicarse al otro lado del charco.

Entre los beneficios que otorgará la nueva ley uruguaya y que favorecerá a los argentinos (también a personas de otras nacionalidades) se encuentra la posibilidad de adquirir una propiedad con una entrega en efectivo de entre el 40 y el 50 por ciento del valor y pagar el resto en hasta 15 años.