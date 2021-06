De una aspirina antes de la AstraZeneca, hasta la ingesta de analgésicos: los mitos de la vacunación

Desde el inicio de la pandemia, toda la información que surgió sobre el Covid-19 tuvo idas y vueltas, ya que al tratarse de un virus desconocido para los médicos, lo que se sabía con anterioridad respecto a otras clases de coronavirus, quedó totalmente obsoleto.

Así, a medida que empezaron a ocurrir distintas situaciones y que, incluso aparecieron nuevos síntomas, los investigadores y profesionales de salud comenzaron a brindar detalles a la sociedad sobre la enfermedad, con el objetivo de promover un cuidado masivo, aunque hasta el día hoy siguen circulando una cantidad importante de mitos que nada tienen que ver con la realidad.

Incluso, todo lo vinculado a la vacunación genera muchas dudas en la sociedad, no solo en la Argentina sino en otros países, por lo que la infectóloga Leda Guzzi, quien forma parte de la Sociedad Argentina de Infectologia, charló con BigBang para desterrar todas las informaciones falsas que circulan respecto a las vacunas y su aplicación.

De hecho, en las últimas semanas aparecieron en los medios de comunicación y en las redes sociales de nuestro país, una serie de mitos que no ayudan a la hora de generar tranquilidad en las personas que aguardan su turno para vacunarse. Desde la falsa idea de consumir aspirinas para evitar coágulos al vacunarse con las dosis de AstraZeneza, hasta la creencia de que tener puesta la vacuna de la neunomía puede ayudar contra el coronavirus. Todo lo que hay que saber.

Si tuviste Covid-19 tenés que esperar más de un mes para vacunarte

-A partir de las 2 semanas del alta epidemiológica, ya podés vacunarte. Pero tranquilamente se puede esperar 90 días, en los que la persona va a estar refractaria a una reinfeccion.

Si me vacuné sin saber que tenía coronavirus puede ser grave. ¿Qué puede pasar?

-Nada. Cuando las dosis son administradas a una persona que desconoce que está infectada con COVID-19, las vacunas no tienen ningún rol. Es decir no potencian el riesgo de la propia enfermedad, ni tampoco lo atenúan, ya que no pasaron las 2 semanas mínimas para que el sistema inmunológico comience a responder. No está recomendado vacunarse con síntomas o si sos contacto estrecho porque ponés en riesgo a las personas que te atienden. Eso es todo. Lo demás es falso

Consumir aspirina antes de la aplicación de la vacuna AstraZeneca previene trombosis

-Es falso, ya que no tiene ningún efecto protector y aumenta el riesgo de sangrados. Los efectos adversos serios de las vacunas son tan infrecuentes, que el beneficio siempre supera al riesgo de enfermar y morir por COVID-19.

Tener la vacuna contra la neumonía ayuda a la hora de cursar el coronavirus

-Es falsa esa idea. La vacuna antineumocócica no protege contra el COVID-19.

Tomar analgésicos antes de irse a vacunar funciona como prevención para después no sentirse mal

-Recomendamos que sea al revés. Si te sentís mal o te duele el sitio de inyección, podés tomar, sino, no es necesario.