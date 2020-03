De Vido libre, espías controlados y la reaparición de Macri: las 7 noticias para empezar el día

De Vido recuperó la libertad: “Si se hubiera cumplido la ley jamás hubiéramos ido a la cárcel”

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quedó en libertad ayer a la tarde, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 1 ordenara su excarcelación en el marco de la causa por fraude al Estado por el manejo de Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Desde diciembre estaba en prisión domiciliaria y monitoreado con una tobillera electrónica.

De Vido quedó en libertad luego bajo “caución juratoria” y con la promesa de “someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”, que de todos modos ya se encuentra en su fase de juicio. “Si se hubiera cumplido con la ley no hubiésemos jamás estado presos”, aseguró el ex diputado desaforado, quien le apuntó al Poder Judicial: “A quienes abusaron de su poder para encarcelarnos y sucumbieron a la presión del macrismo tienen que tener su sanción”.