Debate en el Congreso por la emergencia alimentaria y dólar a $75 en un año: las 7 noticias del día

Presupuesto 2020: el Gobierno prevé inflación del 34 % y un dólar a $75

El Ejecutivo proyecta para el año que viene una inflación del 34 por ciento anual, crecimiento del 1 por ciento de la economía y un dólar promedio a $67, que para diciembre de 2020 podría llegar a los $75. Los datos surgen del borrador del Presupuesto, que formalmente ingresará al Congreso la semana que viene.

En la Casa Rosada esperan que el año que viene haya una leve recuperación del consumo, en torno al 0,7 por ciento, y un recorte de la caída en la inversión, del -4,9 por ciento. El Presupuesto, que será debatido en los próximos meses, será aplicado por el próximo gobierno.

Continúa el acampe en la 9 de Julio para exigir planes sociales y emergencia alimentaria

Organizaciones sociales y partidos de izquierda pasaron la noche frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio. Exigen la apertura de nuevos programas sociales, más fondos para la compra de alimentos y un aumento en los planes vigentes. Ayer, cuando se intentaban instalar hubo incidentes y cruces con la Policía de la Ciudad.

“No es momento para la extorsión”, respondió la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que cuestionó la protesta. El tránsito en la zona está cortado, aunque el Metrobús funciona con normalidad.

Emergencia alimentaria: la oposición busca aprobar el proyecto y confía en el respaldo de legisladores oficialistas

La iniciativa prevé la extensión de la emergencia alimentaria hasta diciembre de 2022. El texto consensuado por bloques opositores faculta al Gobierno para ampliar hasta un 50 por ciento las partidas presupuestarias para la compra de alimentos para programas sociales. El Gobierno insiste en que la emergencia alimentaria ya rige en el marco de la emergencia social, aprobada en 2016.

Ayer el presidente Mauricio Macri dijo que el gobierno está “disponible” para “discutir o ampliar” el proyecto. Algunos legisladores oficialistas acompañarían el proyecto, un aspecto clave, ya que la oposición necesita al menos dos tercios de los votos de los presentes para aprobar la iniciativa y darle giro al Senado, ya que no tuvo trámite parlamentario.

Alberto Fernández se reunió con industriales y sindicalistas y pidió tranquilidad en las calles

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo ayer un encuentro clave con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y con el jefe de la CGT, Héctor Daer, en busca de negociar el “pacto social” para los primeros 180 días de un eventual gobierno. Fue en Tucumán, a donde encabezó una serie de actividades de campaña junto al gobernador Juan Manzur.

“Evitemos estar en las calles, evitemos las situaciones que pueden llamar a la violencia, les pido a todos los argentinos serenidad, lo peor que nos puede pasar es que los nervios le den paso a los violentos”, aseguró en declaraciones a Canal 9.

Hoy se conocerá la inflación de agosto y los analistas pronostican entre 4 y 4,5 %

El Indec difundirá esta tarde el Índice de Precios al Consumidor de agosto, que registrará parte del impacto de la devaluación posterior a las elecciones del 11 de agosto, cercana al 25 por ciento. Las consultoras privadas estiman que la inflación de agosto rondará entre 4 y 4,5 por ciento, aunque el impulso podría ser superior en septiembre.

Los analistas económicos prevén que la inflación se profundice en los próximos meses y que aún con un dólar calmo, todavía resta que se traslade a precios el efecto de la devaluación.

Actrices Argentinas hará pública una nueva denuncia de acoso sexual y maltrato laboral

El colectivo de Actrices Argentinas realizará una presentación pública para denunciar un nuevo caso de acoso sexual en el ámbito de la cultura. Será hoy a las 18.30 en el auditorio del Hotel Bauen, donde además participarán otras agrupaciones de mujeres, entre las que se destacan autoras, escritoras, directoras audiovisuales, técnicas de cine, bailarinas, mujeres y trabajadores de centros culturales, entre otras.

Según se supo, la denuncia apuntaría a Diego Pimentel, director del Centro Cultural San Martín, quien meses atrás ya había sido denunciado por Anahí De la Fuente, una maquilladora y performer que lo señaló por acoso sexual.

¿Messi advierte al Barcelona? “Esta es mi casa, pero quiero ganar”

En una entrevista con el diario Sport de Cataluña, Lionel Messi deslizó sus críticas al club por las fallidas negociaciones para volver a contratar a Neymar. “Me hubiese encantado que viniera, no sé si el club hizo todo lo posible para su regreso, aunque es cierto que negociar con el PSG no es fácil”, aseguró la Pulga, que disparó: “Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar”.