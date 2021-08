Debe ser operada de urgencia, necesita una prótesis especial y la prepaga Accord Salud se niega a pagarla

Vivir cada día con un dolor físico es una realidad insoportable. Por culpa de la prepaga Accord Salud (la medicina privada de la obra social Unión Personal), Nora Espinoza, una jubilada de 68 años, transita un presente realmente insufrible. Internada en el Hospital Perón de Avellaneda, la mujer aguarda junto a su hija, una prótesis para su cadera. Pero la prepaga, por la que paga casi la mitad de su jubilación mensualmente, no le da una sola respuesta.

Todo comenzó el 21 de julio, cuando Nora se levantó de la cama y sintió un movimiento extraño en su cadera. Cuando su familia la llevó al hospital, les comunicaron que debía ser operada. Espinoza encaró esta situación con calma y valentía. Pero nadie esperaba lo que iba a pasar. Por semanas, Accord Salud nunca les consiguió la “prótesis no convencional con Liner constreñido modelo OSS original Zimmer Biomet”. De hecho, ni siquiera le brindan ninguna información a la familia de Nora.

En una entrevista con BigBang, María José, la hija de Espinoza relató: “Mi mamá fue atropellada en la vía pública en 1987 y, a partir de ahí, tuvo que atravesar 25 cirugías de todo tipo. Ella tiene una prótesis en la pierna izquierda, que va desde el fémur hasta la cadera, y el 21 de julio se le salió de lugar. Se le hizo una luxación en mi casa”.

-¿Por qué le pasó eso?

-Porque la prótesis estaba muy falseada en la zona. Mi mamá se estaba levantando de la cama y se le salió de lugar. Entonces la trasladamos al Hospital Perón de Avellaneda.

-¿Por qué decidieron llevarla al hospital si tienen una prepaga?

-Porque desde 1987, se opera solamente en el hospital ya que su médico trabaja solo ahí y de otra manera no podría hacerle la cirugía.

-Perfecto. ¿Qué vieron en la primera placa en el hospital?

-Cuando quisieron acomodarle la prótesis comprobaron que toda la zona estaba fracturada. Por ende, desde ese momento, quedó internada y necesita ser operada de urgencia. Necesita una prótesis que es muy específica, de una marca en particular, porque tiene que quedar una parte de la prótesis anterior adentro y coincidir con esta nueva prótesis.

-¿Y por qué no llega la prótesis?

-Desde ese momento, se hizo el pedido de la prótesis a Accord Salud y no tenemos absolutamente ninguna respuesta. Lo primero que me pidieron fueron millones de papeles. Se los entregué todos al día. Todo en tiempo y en forma. Me respondían que no se les entendía la letra. Los volvían a hacer… de todo. Hasta que llegó un momento en el que me dijeron que el auditor médico aprobó la cirugía de mi mamá y aprobó el material que pide su médico. Eso fue hace más de 20 días.

-Pero no hubo más novedades.

-Exacto. Me dijeron que mi mamá tiene prioridad por estar internada. Por tener 68 años. Por estar en medio de una pandemia y además con enfermos de COVID en el hospital. Así y todo, no tengo ni una sola respuesta por parte de la prepaga.

-¿La prótesis que tu mamá necesita es muy cara?

-La prótesis que necesita sale más de dos millones y medio de pesos. Y lo que están intentando hacer desde Accord Salud es buscar un material mucho más barato para suplantarlo. Esto lo sé porque me lo contaron desde las ortopedias adonde han llamado desde la prepaga. Lo que no tienen en cuenta es que esas prótesis no le sirven a mi mamá porque son completamente distintas y no se las pueden colocar.

-¿La prótesis que precisa tu mamá se fabrica en el exterior?

-Es internacional y lo que me dicen de la prepaga es que el auditor médico lo aprobó, y están viendo cómo comprarla porque no tienen convenio con esa ortopedia. Pero están viendo cómo hacer. Entonces la cuestión es: mi mamá tiene prioridad y hace casi un mes que estamos esperando a ver qué hacen. Si ellos quisieran en un día o en menos de una semana, la mandan a comprar y la traen al país.

-Si vos o yo tuviéramos esa plata en la mano, ¿conseguimos la prótesis para mañana mismo?

-Sí, es así. Incluso ellos están buscando otras prótesis. Se encargaron de comunicarse con una ortopedia de Brasil por una prótesis que también es mucho más barata. Pero tampoco le sirve a mi mamá. A ella le tienen que dejar una parte de la prótesis antigua que tiene que coincidir con la nueva. Eso es lo que no entienden.

-¿Y qué te dicen desde Accord Salud ahora?

-Llamo todos los días. Yo sé que están ganando tiempo aunque no sé para qué. Como te decía, llamo y, a veces, no me atienden. Y estoy desesperada. Si no pongo el número en privado, no me atienden el teléfono. En el Hospital Perón sólo operan los martes y si para el viernes no está la prótesis, se cancela la cirugía. Ya es la cuarta semana que se cancela hasta ahora. La última vez que llamé a Accorda Salud, me atendió una persona, le pregunté si me iban a mandar la prótesis porque mi mamá no podía aguantar más y me respondió: “Recién llegué al trabajo. No me podés meter esta presión. Además no entiendo cuál es el apuro”. Le expliqué que mi mamá esta toda fracturada, que la fractura puede generar una infección y que es un peligro para la vida de ella seguir así. Tiene 25 cirugías y necesita solucionar esta urgente. El médico les aclaró que es urgente y en la prepaga sólo me responden que tiene prioridad.

-Por eso tuviste que iniciar acciones legales en este escenario.

-Sí, finalmente tuvimos que iniciar acciones legales con una abogada. Hicimos un pronto despacho, al que no respondieron. También les mandamos una carta documento y tampoco respondieron. Desde mi cuenta personal de Instagram, comencé una especie de escrache en las redes sociales. El primer día, se comunicaron conmigo por Instagram, me dijeron que iban a derivar mi reclamo, les pasé el teléfono pero nunca me llamaron. Por ende, ahora iniciamos un recurso de amparo. Estoy desesperada. No puedo tenerla un mes más a mi mamá.

-¿Cómo está ella?

-Para ella es un castigo físico y psicológico todos los días. Ella perdió mucho peso, perdió masa muscular, está débil, se le hicieron escaras, eso le puede generar una infección y todo esto en sólo 28 días. También está siendo tratada por un equipo psicológico del hospital por todo lo que le generó estar internada en una pandemia y sin que su obra social le responda aunque siempre pagó su cuota en tiempo y forma. Además nosotras estamos en el tercer piso y en el segundo piso hay personas infectadas con coronavirus. El personal del hospital es súper cálido y la cuidan muy bien, pero estamos en riesgo más allá de que se cumplen con todos los protocolos.

-¿Desde Accord Salud le dieron algún tipo de explicación al médico de tu madre?

-No, el médico de mi mamá me pidió que lo llame un auditor médico para que le explique qué es lo que están averiguando. Porque si el doctor ve que otra marca le puede servir, la acepta. Pero nunca lo llamaron. Nadie se comunica. Es una demora constante aunque dicen que tiene prioridad. Pero lo que ellos saben que lo que necesita mi mamá está en una ortopedia en particular porque es una marca específica y ellos siempre se comunican conmigo y me van informando cada vez que Accord los llama. Hace 28 días atrás, cuando pedimos el primer presupuesto valía 2.695.600 pesos. Si sube el dólar, aumenta.

-¿Y qué les dijeron desde Accord Salud a la ortopedia?

-Les informaron por mail que el caso de mi mamá ya está cerrado y no les van a comprar nada. Algo que es falso. Primero porque el caso de mi mamá no está cerrado. Segundo porque la prótesis que precisa es esa. Cuando les consulté eso en la prepaga, me negaron que hayan dicho que el caso estuviera cerrado y que todavía había auditores médicos viendo el caso. Les respondí que era imposible que después de 28 días continuaran los auditores cuando ya me dijeron que estaba aprobado. No entiendo qué más tiene que ver. Lo que me pregunto es: ¿A ellos les sale más barato que mi mamá se contagie de COVID o le pase algo antes de comprar una prótesis? Parecería que sí. Les agradezco a los médicos de traumatología y a las enfermeros y enfermeras del hospital porque estamos súper cuidados y le dan una contención increíble a mi mamá. Pero corremos peligro igual. La tengo a mi mamá internada hace un mes, con las defensas súper bajas, muy dolorida porque no puede tomar analgésicos por si llega la prótesis y vive con dolor. Es una tortura. Los días son interminables y no tenemos una respuesta desde Accord Salud. Es terrible.

-¿Cómo sería la operación?

-El equipo médico que la va a operar está especializado en hacerlo y la operación debería hacerse desde la rodilla y desde la cadera. De esa manera, colocarían esa prótesis y ya saben cómo hacerlo porque ya han colocado ese tipo de prótesis. Es una cirugía con anestesia total. Pero lo que le dijo el médico a mi mamá es que por la demora, el resultado ya no va a ser el mismo. Ya va a ir con otras secuelas y va a tardar más en recuperarse. Ahora la operación tiene que ser perfecta. A causa del retraso, no pueden fallar ni por un milímetro a pesar de que los músculos y la pierna varió después de tantas semanas. Incluso nos decían los médicos que ahora le van a tener que hacer una tracción, es decir, ponerle un clavo en el hueso porque los músculos, al encogerse, va a hacer la operación más compleja. E incluso se le puede generar una parálisis temporal por la demora en la cirugía. Ella tendría que estar operada hace semana.