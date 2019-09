Debuta Diego, Manzur denunciado por un asado y Lula rompió el silencio: las claves del domingo

Argentina va por el título mundial en básquet

El seleccionado nacional de básquet enfrenta a su par de España por el título mundial. Los dirigidos por Sergio "Oveja" Hernández llegan como grandes favoritos luego de no perder ninguno de los partidos de las fases previas. No obstante ello, las estadísticas le son adversas al seleccionado debido a que de los últimos 14 enfrentamientos contra España solo logró imponerse en 2. Justamente una de esas derrotas fue de las más significativas para la Generación Dorada; fue en las semifinales del 2006 con un triple errado por Andrés "Chapu" Nocioni en la última jugada.

Maradona debuta como técnico de Gimnasia

Menos de una hora después de que termine la final del Mundial de China, en donde Argentina buscará derrotar a España, Diego Maradona volverá oficialmente a dirigir en el país cuando Gimnasia reciba a Racing en el Bosque por la Superliga. El partido, programado para las 11, tendrá como condimento especial que el primer partido de Maradona en su regreso será contra el último equipo que dirigió en Argentina. El Lobo necesita prácticamente de un milagro para evitar el descenso a la B Nacional. Ante la cantidad de hinchas de diversos clubes que se asociaron para poder ver el partido, Gimnasia se vio desbordado como club y todavía quedan miles de trámites pendientes de personas que quieren ver al Diego en la cancha.

Melconian durisimó contra el Gobierno: "Lo de este Gobierno no fue gradualismo, fue inacción"

El ex presidente del Banco Nación y uno de los economistas de mayor confianza, en su momento, del presidente Mauricio Macri, Carlos Melconian, realizó duras declaraciones en donde le apuntó sin nombrarlo directamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Yo reivindico el gradualismo, pero lo que hubo en el gobierno no fue gradualismo, fue inacción. Significa decir siempre las cosas como son, sin dar vueltas. Y eso hace a la confianza que genera uno, pero que también es importante que genere el país", afirmó.

"No es una cuestión de nombre, ni de camiseta partidaria. Tenemos que salir de la grieta económica, basta de gradualismo, shock o keynesianismo. Eso quedó obsoleto", remarcó en dialogo con Infobae.

Denunciaron a Manzur por usar el avión sanitario y gastar $20 millones en un asado

El gobernador de Tucumán y articulador del candidato presidencial Alberto Fernández en el interior del país, Juan Manzur, fue denunciado penalmente por el uso indebido del avión sanitario de la provincia y por destinar $20 millones para un asado para homenajear al candidato para la Casa Rosada del Frente de Todos. La cita fue un día antes de que en el Congreso se le de media sanción al proyecto de ley de Emergencia Alimentaria impulsado por ese mismo espacio. El miércoles la intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora, Verónica Magario, y su antecesor y candidato a sucederla, Fernando Espinoza, abordaron el avión Cessna Citation Bravo LV-BEU, una de las dos aeronaves de la gobernación, que además tiene un uso sanitario.

"El kircherismo al máximo: además de gastar $20 millones en un asado para Alberto Fernández en Tucumán, el Gobernador les prestó el avión oficial a Fernando Espinoza y Verónica Magario. Esto ya se hizo antes. Como siempre, se creen dueños del Estado”, escribió el diputado radical José Cano en Twitter. Es que fue la propia UCR la que presentó la denuncia penal el viernes.

Lula: "Estoy acá condenado por un juez mentiroso"

El ex presidente Lula Da Silva le brindó un reportaje en exclusivo al Página 12 en donde se refirió a diversos temas, entre ellos la denuncia de una persecución judicial en su contra. "Estoy acá condenado por un ex juez mentiroso (Sergio Moro); por un fiscal mentiroso y canalla (Dealtan Dallagnol) y por algunos comisarios que me armaron causas mentirosas en mi contra. Podría no estar acá, podría haberme ido de Brasil. Pero vine acá porque tengo a cuatro personas que saben la verdad sobre estos juicios en mi contra: yo, Dios, el juez y los fiscales. Ellos saben que mienten. Y Dios y yo sabemos que estoy con la verdad. Es por eso que estoy acá. Estoy acá para probar mi inocencia", manifestó.