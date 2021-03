Declara Cristina, volvió Randazzo y la puja por las dosis de la Ciudad: las 7 noticias del día

Asaltaron al ex jefe de Ejército, César Milani

Al menos cinco delincuentes "fuertemente armados" ingresaron a robar a la casa de César Milani y el ex jefe del Ejército denunció que detrás del hecho "hay personal de una fuerza de seguridad".

Los delincuentes sorprendieron al militar en la puerta de su casa ubicada en la calle O’Higgins al 3600, en la localidad de San Isidro, y junto a su esposa fueron encerrados en un vestidor para escaparse.

"No tengo seguridad de que haya sido planificado a esta casa, o al voleo, sí creo que no era gente improvisada", afirmó en declaraciones a la prensa.

El hecho se produjo hace dos días cuando en la puerta de su domicilio fue sorprendido y obligado a ingresar. "Eran personal entrenado que tenían siempre el armamento hacía abajo, de grueso calibre, 40, 45, 9 milímetros", remarcó en varias oportunidades.

Los delincuentes se robaron dos armas, dinero, relojes, una cadenita de oro y un bolso la plata que teníamos, permanecieron alrededor de veintes minutos en la casa y se fueron en los vehículos de apoyo que se encontraban afuera.

"Vi las grabaciones de los vehículos cuando entraban y las cámaras de seguridad registraron movimientos de entrada y salida. No quiero asegurar una cosa con la cual no tengo absolutas pruebas, pero digo que se notaba que era personal entrenado", remarcó en varias oportunidades.

Milani pidió a las fuerzas de seguridad a quien le aportó identikits de dos de los delincuentes y los videos de las cámaras de seguridad que tomen cartas en el asunto.

"Para mi son policías, me decía el vecino. No sé. El comportamiento y la forma en que se desenvolvieron era de gente entrenada. No eran novatos. Uno tenía dos armas, siempre para abajo, nunca nos apuntaron, nunca nos empujaron, ni pegaron", relató esta mañana el ex jefe del Ejército.