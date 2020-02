Declaración de los rugbiers, el apoyo del FMI y marcha por el aborto: las 7 noticias para empezar el día

Para Bullrich, Macri no habla por una “decisión republicana”

La ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri aún no reapareció en público porque tiene la “decisión republicana de no hablar”, y lo comparó con países como Chile o Estados Unidos: “Cuando el presidente termina su mandato no opina sobre el próximo presidente”.

Además, Bullrich señaló que la presidencia de Alberto Fernández tuvo “un precio”, que según la ex ministra fue prometerle a Cristina Kirchner que iba a “arreglar” sus problemas judiciales.