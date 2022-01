Degolló a su novia en una cancha, huyó y publicó un terrible mensaje en sus redes

Un hombre es buscado intensamente desde la noche de domingo en la provincia de Chaco, después de haber degollado a su pareja mientras ella estaba en una cancha por entrar a un partido de fútbol con sus amigas. Ante la agresión, el sospechoso huyó, aunque prófugo, usó sus redes sociales para admitir el crimen con un terrible mensaje.

El acusado fue identificado por los testigos como Gabriel Ernesto Acebal, de 45 años, conocido como Chachi, quien atacó brutalmente a su novia, Melina Rosa Romero, mientras la joven de 30 años estaba desprevenida, lista para entrar a un partido de fútbol con otras chicas.

Según contaron las personas que estaban en el lugar, todo sucedió cerca de las 21 del domingo, cuando Melina estaba con un grupo de amigas en una canchita de fútbol 5 en el barrio San Roque, de La Clotilde. La víctima estaba a punto de ingresar a jugar con su equipo cuando un hombre irrumpió en el predio y la atacó con un cuchillo con el que le provocó un profundo corte en el cuello.

Como la situación ocurrió a la vista de todos, los presentes pudieron ver que el violento era Acebal, por lo que, aturdido ante la agresión, corrió hacia una zona de pastizales lindantes con la cancha y luego se internó en el monte.

En un primer momento la policía de La Clotilde sumó el apoyo de efectivos de La Tigra y San Bernardo y Villa Berthet para dar lo más rápido posible con el hombre, y, por otro lado, los efectivos que llegaron a la zona lo hicieron junto a un médico que atendió a la víctima, aunque ya era tarde: había fallecido.

Más allá del horror cometido, el agresor, que ahora es buscado por la policía, no se detuvo. De hecho, ya desaparecido, usó su Whatsapp para subir un estado con una foto de Melina, junto a un terrible mensaje: "Le estaba por matar las 2 hijas pero no vino y cayó ella, yo las quería mucho". El tremendo comentario es posible que haga referencia a las dos nenas que Romero tenía.

Desde el Departamento de Investigaciones Complejas de Villa Ángela se indicó que el hombre también se contactó con otra persona a la que, entre otras cosas, le dijo que no se iba a entregar y que quería asesinar a su ex pareja y al nieto de esta, pero que "no se le dio la oportunidad".

Como hasta ahora no se lo pudo hallar, el operativo de búsqueda se amplió sumando a la División Canes y un drone del Departamento de Inteligencia junto con más de un centenar de efectivos que inspeccionan caminos rurales, rutas, campos y montes, como así también controlan vehículos para identificar a las personas en los puestos camineros y caminos rurales.

Tras el femicidio, se inició una causa contra Acebal por "Homicidio Agravado", en un expediente en el que interviene la Fiscalía N° a cargo del Ignacio Arana.