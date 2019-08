Dejó su Mustang de U$S 70 mil para que revisaran el escape y el mecánico lo destrozó contra una pared

Pretendía ser un arreglo sencillo, nada fuera de lo común, pero terminó terriblemente mal. Un hombre llevó su Ford Mustang al mecánico para revisar el caño de escape del lujoso vehículo, pero inesperadamente el mecánico cayó en la tentación de salir a pasar y se encontró con una pared. ¿El resultado? El auto terminó destrozado, aunque afortunadamente sin heridos.

Todo ocurrió en la localidad bonaerense de Villa Adelina, adonde el dueño del Mustang modelo 2017 dejó el auto para revisar un problema en el caño de escape. Sin embargo, el auto no podía ser reparado allí, ya que el mecánico debía llevarlo a una casa de repuestos ubicada a pocas cuadras.

Sin embargo, allí le pidieron al mecánico que regresara un poco más tarde y en lugar de regresar al taller y guardar el vehículo, el hombre decidió salir a mostrárselo a un amigo. Hasta entonces todo estaba en orden y no había existido ningún problema. Pero mientras mostraba su auto, y luego de una maniobra irregular, todo acabó mal, tal como se puede observar en los videos.

Según el diario Crónica, quien manejaba el auto era un joven que tendría apenas entre 20 y 25 años, que había invitado a un amigo que trabaja en un lavadero cercano a pasear con el auto.

De acuerdo con los testigos, el conductor hizo un giro en U, y de inmediato golpeó a otro auto, lo que le hizo perder el control y terminó estrellado contra un paredón con el Mustang valuado en U$S 70.000. Afortunadamente el episodio no dejó personas heridas, aunque sin lugar a dudas no le causó ninguna alegría al dueño.