Del 5G al Zoom: diccionario alfabético del coronavirus, con las palabras que aprendimos en estos cuatro meses

5G: Ausencia de sexo provocada por la cuarentena./Nueva tecnología para las telecomunicaciones, que, según algunas teorías conspirativas, es el origen del mal.

Alcohol en gel: Sustancia viscosa que desinfecta tus manos. Usar hasta que la piel se caiga a pedazos. Luego recubrirla con vendas. Y entonces usar sobre las vendas.

Anticuarentena: Gente que marcha con cacerolas en reclamo de su derecho a infectarse e infectar libremente a los demás.

Asintomático/a: Tranqui. Si seguís así, es probable que no te mueras.

ATP: Apto para todo público/Alberto Trae la Plata. Aporte estatal para pagar la mitad de los sueldos en algunas empresas.

Barbijo: Trozo de tela que cubre tu nariz y tu boca, para evitar que contagies a los demás con tu mucosa y tu saliva. ¿Entendiste, Fernando Iglesias?

Celular: Véase "computadora".

Computadora: Aparato que sirve para escuchar música, hacer las compras, mirar películas, pagar los impuestos, tener sexo, ver a tus amigos y muchas cosas más, casi te diría todas.

Coronavirus: Gripecinha. Enfermedad que le trajo algunos problemitas a la salud de los seres humanos, a su economía y a sus costumbres cotidianas.

Covid-19: Coronavirus/ Excusa para torpes juegos de palabras. Ej: Novak dio Covid; Fito se hizo el hisopado y le dio negativo. Estaba tan contento que se puso a cantar uno de sus temas favoritos, ese que dice: "Sin Covid... Sin Covid... "

Cuarentena: Quedate en casa, amigo, amiga. No, bueno, tampoco organices partuzas en ella.Eso no es "cuarentena".

Curva: Evolución muy terrible de los acontecimientos, que debe ser aplanada. "Aplanemos la curva".

Gates, Bill: Señor muy malo, que inventó el coronavirus en un laboratorio (Véase: "Vacuna").

Hidrocloroxiquina: Lavandina inyectable. La solución de Donald Trump para el problema del coronavirus.

Hisopado: Examen físico para saber si vas a tener un coronavirus. Como el Evatest, pero del Covid-19.

IFE: Imprime FErnández. Aporte de 10 mil pesos a trabajadores desocupados o informales.

Infectadura: Dictadura de los infectólogos.

Infectólogo/a: Dictadores terribles que quieren que vivamos encerrados porque tienen ganas de joder. Andan en grupo, siempre rodeando a Alberto Fernández.

Laboratorio: Lugar donde inventaron el coronavirus Bill Gates y otros señores muy malos, que son básicamente los mismos que en mismo lugar crearán la vacuna contra éste.

Lavandina: Sustancia desinfectante. No le tires un chorro a la ensalada. No queda rica y te podés intoxicar. Al piso, a la cocina, al baño, eso sí. Incluso cuando no haya más coronavirus.

Murciélago: Animalito al cual, encima que se lo comen, lo acusan de una pandemia. No lo comas, por las dudas.

Negativo: Todo bien. No tenés coronavirus.

Pandemia: Dícese del efecto secundario de la ingesta de pangolines y murciélagos en un mercado chino.

Pangolín: Animalito al cual, encima que se lo comen, lo acusan de una pandemia. No lo comas, por las dudas.

Plasma: Boliche de Constitución donde suelen actuar rockeros independientes./Martín Insaurralde fue a ver a Plasma a Bochatón y zafó.

Positivo: Todo mal. Tenés coronavirus

Rastreo: Cuando te toca el timbre alguien del gobierno vestido como el Eternauta y te pregunta si fuiste al Baby Shower.

Respirador: Aparato que reemplaza a tus pulmones cuando se te complicó. Mejor no necesitarlo.

Testeo: Cuando te hacen el hisopado porque miraste el programa de Lizy Tagliani

Vacuna: Invento maligno de Bill Gates para meterte un microchip en el ojete y controlar tus movimientos. Son los mismos que inventaron el 5G.

Wuhan: Lugar donde parece que había gente que tomaba sopa de murciélago o sopa de pangolín, o sopa de algo que no estaba bueno.

Zoom: Desfile de cabezas parlantes que produce jaquecas.