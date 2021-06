Del anuncio de Alberto con Putin a las restricciones que vuelven el finde: las 7 noticias del día

Soltar Jimena: la cantante sacó un nuevo tema inspirada en su relación con Daniel Osvaldo

Cuando nos enteramos que Jimena Barón el año pasado tenía pensado pasar la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) en Banfield en la casa de su ex marido Daniel Osvaldo para que el hijo de ambos, Morrison, pase mejor el aislamiento ya intuíamos que se venía un lanzamiento musical.

Es que el disco anterior, si gente no nos engañemos, estuvo marcado por la relación entre ambos. Y como solemos tener razón en BigBang en este tipo de cosas, finalmente sucedió. El nuevo tema del disco que lanzará en breve y que anunció esta semana se llama “Ya no te extraño” y el cual ella misma contó que está inspirado en el futbolista. El material fue compuesto, según ella, en un viaje a Estados Unidos, durante una madrugada de cierta depresión y algunos vasos de whisky de más.

“Esta es una canción que a mí me encanta. Me fascina. Era una apuesta porque es bastante distinta a todo lo que yo vengo haciendo en esta corta pero linda carrera”, afirmó. Y añadió: “Fue la primera canción que hice de esta nueva era. La hice en febrero 2020, en un momento muy de mierda en lo personal -se sinceró la actriz-. No estaba pasando un gran momento. La voz lo demuestra, tenía un hilito de voz”.

“Después de muchas horas y bastantes whiskys -voy a admitirlo-, y de pensar que nada nuevo iba a salir, empecé a escribir ‘Ya no te extraño’. Y cayó un montón de información que para mí también fue sorprendente. Después tuve que analizar en terapia lo que estaba pasando”, agregó la actual jurado de La Academia.

“Al pedo, igual, la canción, porque en mayo ya saben que me la mandé. Se supone que si hago una canción para cuando sé que no me tengo que meter en una y me metí igual en mayo, no sirve una mierda. La canción es hermosa. Si a ustedes les ayuda, perfecto. Me haría feliz. A mí no me funcionó”, finalizó Jimena tras explicar el motivo de la composición de Ya no te extraño.