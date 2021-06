Del duro mensaje de CFK al nuevo escándalo de Carolina Píparo: las 7 noticias del día

Cristina Fernández de Kirchner cambia su discurso para arrinconar a la oposición

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mandó ayer un mensaje claro a las filas del Frente de Todos con su discurso en el Hospital de Niños de La Plata junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Del tono combativo a la moderación. De las críticas hacía el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la necesidad de acelerar y potenciar el programa de vacunación contra la pandemia del coronavirus (Covid-19).

"No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve. En nombre de tanta gente que no se vacunó y hoy ya no está, y sus familiares la lloran, en nombre de los trabajadores de la salud, por favor dejemos a la vacuna y a la pandemia afuera de la disputa política", expresó la vicepresidenta.

El cambio de discurso con respecto a su aparición anterior el 24 de marzo (si bien estuvo en la famosa foto de la “unidad” del 5 de mayo no habló en ese acto) fue explicado desde el entorno de la vicepresidenta como una muestra de moderación en la campaña en la que ella misma vislumbra que la diferencia entre el oficialismo y la oposición en la provincia de Buenos Aires se acortó, hoy en día, a entre 5 y 6 puntos; lo que generó una preocupación de cara a lo que viene.

“Con ese discurso lo que hizo es plantar la estrategia para arrinconar a la oposición al bajar el tono”, remarcó la misma fuente que hizo foco en la preocupación que tiene la expresidente con la crisis económica que se siente en el conurbano bonaerense y el hartazgo social como consecuencia de la pandemia.

A su vez, este nueva faceta que muestra Fernández de Kirchner, según explicaron, indica no sólo la recomposición de su vinculo con el presidente Alberto Fernández sino también un cambio en el mismo sobre la base de, valga la redundancia, un discurso más moderado y menos combativo.