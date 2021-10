Del control de precios en el Conurbano, al accidente fatal de Alec Baldwin: las 7 noticias del día

Corte Suprema ordenó a obra social entrerriana proveer aceite de cannabis a paciente con epilepsia

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Instituto Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) proveer aceite de cannabis a una persona que padece epilepsia refractaria, una petición que había sido concedida por una jueza de primera instancia pero revocada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Rios.

Se trata de un fallo sobre el cual habían gran expectativa durante los últimos días cuando se informó que el máximo tribunal tenía pensado tratarlo durante esta semana en las reuniones del martes o del jueves. Ante la jurisprudencia de la Corte en este tipo de cuestiones vinculadas al cannabis, la versión que circulaba era que sería favorable al reclamo ante la obra social.

De esta manera, el Iosper deberá garantizarle la provisión del producto cuyo nombre comercial es “Charlotte’s Web 5000 every day avanced”, que fue indicada por el neurólogo del menor para tratar la epilepsia refractaria.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había denegado la demanda porque el menor no se hallaba inscripto en el registro del Ministerio de Salud de la Nación para recibirlo.

La Corte Suprema de la Nación en su fallo destaca las mejoras que produjo en el menor la provisión de aceite de cannabis ya que desde los seis años el niño padece lipofucinosis, una enfermedad neurodegenerativa por la cual no ve, no camina y no habla.