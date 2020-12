Del crimen de Fernando Báez Sosa a los tweets xenófobos: los cambios en el rugby tras un año negro

El 2020 fue un año complicado fuera de las canchas para el rugby argentino. Dentro del campo de juego Los Pumas, el principal seleccionado argentino, obtuvo resultados históricos como la victoria por sobre su par de Nueva Zelanda, los All Blacks, la primera en la historia. A eso se le sumó un buen desempeño en el Tres Naciones y las primeras pinceladas del Rugby Championship. Sin embargo el homicidio de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado en Villa Gessell en enero, los tuits xenófobos de algunos de los integrantes de Los Pumas, y otros episodios de violencia dejaron una mancha en la Unión Argentina de Rugby (UAR) como en el resto de las federaciones.

Luego del homicidio de Báez Sosa la UAR comenzó un proyecto, bautizado Rugby 2030, en el que se busca cambiar los paradigmas del rugby actual y llevaron a lo que denominan como el “rugby del siglo XXI”. BigBang dialogó en exclusiva con el encargado de dicho programa, Raúl Calvo Soler, quien es Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor Titular en la Universidad de Girona. Profesor de la Universidad de San Andrés.

Uno de los conceptos generales del programa, que comenzó en febrero de este año, según explico Calvo Soler, es que el “rugby reflexione cómo encaja” en la sociedad actual. “Si el rugby quiere crecer, tenemos que mirar hacia adentro, intentar dar respuesta a la situación, al problema, a la realidad en la que se desarrolla esto”, sostuvo Calvo Soler.

El inicio de este programa surge como resultado de un trabajo que inició la UAR a comienzos de este año en la búsqueda de que los clubes sean una herramienta fundamental a la hora de abordar los conflictos, especialmente entre los jóvenes y contribuir a erradicar la violencia de la comunidad del rugby.

Rugby 2030 se centra en siete modulos diferentes:

El detalle y en qué instancia se encuentra cada uno:

Diagnóstico Sensibilización Competencias, destrezas y habilidades. Estereotipos discriminadores Un club en la escuela, una escuela en el club Un deportista en la familia Código disciplinario

“Este programa como esta pensado, no lo hemos visto en ningún otro deporte en ningún otro país. Eso le da aun más valor al rugby. Porque la UAR decidió contestar la pregunta de qué nos esta pasando, cómo podemos mejorar, cómo presentamos este deporte”, agregó Calvo Soler.

Una de las preguntas claves sobre la que el mencionado especialista trabajó durante diez meses es, ¿qué es lo que provoca el detonante violento en el rugby? De a acuerdo a sus primeros meses en el campo, hay algunos motivos detrás.

El primero, según Calvo Soler, es que el “contexto tiende a generar este tipo de dinámicas” debido a que en otros países donde se juega al rugby ese tipo de conductas no se repiten. El segundo tienen que ver con el ADN del deporte, el roce y el contacto físico diferente a otros deportes. “Es una actividad de alto contacto, como ocurre en el boxeo o en las artes marciales”, explica el especialista que sostiene que una de las cuestiones a mejorar sería, tal y como tienen esos deportes, la idea de regular el contacto fuera de la cancha.

“Yo creo en la pedagogía, sancionar, expulsar no tienen nada de pedagógico. Lo que tenemos que hacer es que los chicos aprendan a trabajar y no reaccionar en patota. Dotándolos de las herramientas cognitivas para evitar que caigan en ese tipo de respuestas. Un castigo, una sanción no enseña nada”, concluyó Calvo Soler.