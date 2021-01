Del escándalo con Victoria Donda a la avanzada judicial de los Maradona: las 7 noticias del día

Rocio Oliva se fue de boca y Dalma Maradona le saltó a la yugular

Rocio Oliva no deja de sumar enemigos dentro del clan Maradona. Es que la última pareja conocida de Diego se metió en el barro al dar a conocer ayer por la mañana, en Informados de Todo (América Tv) el motivo por el cual el ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata no habría asistido a la boda de su hija Dalma.

“No fue porque no invitó a las hermanas. A mí me dijo: ‘¿Para qué voy a ir yo? Voy a estar más solo, no conozco a nadie. ¿De mi familia quién va a estar? ¡Nadie!”. Encima, no puedo ir con mi mujer… ¿A qué voy a ir?’. Mis palabras fueron directamente hacia Dalma, face to face: ´Por mí, no te preocupes que tu papá va a ir´”, recordó Rocío.

"No miro tele, pero por redes me entero. Lo del velorio lo dejé pasar porque si no lo querías ver en vida, para qué ir ese día. Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella). Ahora... ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá. ¡No querida! Te ruego que no me hagas hablar. ¡No me nombres más Rocío Oliva! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, a mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo", disparó sin reparo.

"¡En Dubai yo estuve con y sin vos! Porque esos siete años de los que hablás tuvieron varias intermitencias. No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos que no tenés idea si yo resolví ese tema con mi papá o no", sumó Dalma, desde su cuenta de Twitter, al tiempo que denunció: "La última vez que viajé, yo era la que desayunaba todos los días con él. Y vos 'estabas' ahí. En vez de contar las veces que viajé yo, preocupate por acordarte de lo que hacías vos cuando estabas en Dubai".

La hija de Maradona no sólo recordó la presunta negativa de Oliva de reencontrarse con el "Diez" semanas antes de su muerte -algo que Oliva insiste en que es mentira y que jamás sucedió-, sino que además advirtió que la ahora panelista televisiva ni siquiera fue a dejarle una flor al cementerio de Bella Vista en el que descansan los restos de Maradona.

"Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio. No hables más de mi familia porque empiezo a hablar de la ruya. Me pudriste. Claramente preferiría no hablar de nada, pero es agotador escuchar mentiras todos los días. Y, en general, todos los que hablan en nombre de mi papá me dan ganas de vomitar. Desde un abogado, hasta una ex u otra diciendo a quién amo y a quién no. Tengan dignidad", remató.