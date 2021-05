Del fallo de la Corte al dato de AstraZeneca que entusiasma al Gobierno: las 7 noticias del día

Divorcio millonario: Bill y Melinda Gates anunciaron su separación

Bill Gates, el fundador de Microsoft, durante años la persona más rica del mundo y devenido oráculo de la pandemia de coronavirus, anunció en su cuenta de Twitter su separación de Melinda Ann French, su pareja durante 27 años, con quien dirige la fundación Bill y Melinda Gates; la pareja tiene tres hijos: Rory, Phoebe y Jennifer.

“Después de pensarlo mucho y de trabajar mucho en nuestra relación, hemos decidido terminar nuestro matrimonio. En los últimos 27 años, criamos a tres hijos increíbles y construimos una fundación que trabaja en todo el mundo para permitirle a todas las personas llevar una vida sana y productiva. Seguimos compartiendo la creencia en esa misión y seguiremos trabajando en conjunto en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en la siguiente fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar esta nueva vida”, dice el texto que firman Melinda Gates y Bill Gates.

Melinda trabajaba en Microsoft en 1987; se cruzó con Bill Gates en el estacionamiento de la empresa que él había fundado (y que ya era una empresa grande: facturaba cientos de millones de dólares y tenía casi 2000 empleados). Él la invitó a salir en dos semanas.

“No me parece suficientemente espontáneo”, le respondió ella. “Pedímelo más cerca de la fecha”. Él prefirió llamarla un rato después e invitarla a salir esa misma noche. Ella aceptó. Unos años más tarde, en 1994, se casaron.

La convivencia en estos 27 años no fue un cuento de hadas, como la propia Melinda Gates (el nombre que eligió de cara al público) relató en su autobiografía, The Moment of Lift, publicada en 2019, donde cuenta su lucha en un ambiente clásicamente machista como el de la tecnología, y la relación con el hombre que durante años fue considerado una suerte de diablo por las actitudes monopólicas de Microsoft al tiempo que se convertía en la persona más rica del mundo por varios años (hoy está cuarto).

Un ejemplo: uno de los conflictos fue la carta anual que Bill había estado escribiendo para la fundación que habían creado en 1995. Melinda era copresidenta de la fundación y quiso escribirla junto con él en 2013. A Bill no le gustó la idea. “Los dos nos enfadamos”, escribió Melinda en su autobiografía, como recoge esta nota, y agregó: “Creí que nos íbamos a matar entre nosotros. Pensé: ‘Bueno, tal vez esto acabe con nuestro matrimonio de una vez”. Al final, Bill escribió la carta de 2013 pero incluyó una sección escrita por Melinda. En 2014, se convirtió en una carta conjunta, pero escrita en su mayoría por Bill. Por fin, en 2015, se convirtió en una carta verdaderamente equilibrada.