Del Gobierno genocida a la necesidad de guerra en el mundo: el club de los famosos apocalípticos

Los famosos que hablan en televisión sin filtro son muchos, pero también son varios los que directamente dicen lo que piensan sin antes fijarse si se trata de un comentario ofensivo, desestabilizante o antidemocrático.

Ocurre que cada vez son más los que opinan sin reparos, y en ocasiones los comunicadores también le consultan ciertos temas a personas que quizás no están del todo preparadas para responder.

De hecho, el que sorprendió de nuevo en las últimas horas con una frase bastante fuera de lugar fue Alfredo Casero, quien estuvo de invitado en el canal A24. "Una vez cada tanto tiene que haber una gran guerra en el mundo para que la gente quepa en él. Si no hubiera existido una primera guerra mundial, ya tendrías gente viviendo ahí arriba. El hombre tiende a auto-arreglarse", dijo en referencia a que si no hubieran existido esas guerras, el planeta estaría sobrepoblado.

Otra de las que suele ser muy apocalíptica en su forma de comunicar es Viviana Canosa, quien además está en contra del Gobierno de Alberto Fernández y no pierde oportunidad para criticarlo a él y a sus funcionarios.

“El Presidente le agradece a Xi Jinping, a Putin, a AMLO (Andrés Manuel López Obrador). Presidente: usted Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros. A los argentinos que no vamos y prendemos fuego la Casa de Gobierno”, declaró hace poco tiempo Canosa.

Sin embargo, recientemente presentó otro duro editorial, al cual título como "El club de los limitados". "Somos víctimas del club de los limitados. Ninguno resuelve problemas, todos fracasan o fracasaron. Argentina es una perinola donde todos perdemos todo el tiempo. Que alguien nos explique por qué los políticos, o al menos la mayoría de ellos, se creen una casta superior. En algún momento la van a pagar, la gente se va a cansar", sostuvo.

De igual modo, otro de los que derrapó fuerte en vivo fue Eduardo Duhalde, quien el año pasado aseguró que no iba a haber elecciones libres en la Argentina este 2021, y que además estaba seguro de que se venía un golpe de Estado.

"Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord. La gente no lo sabe, no lo lee o se olvida. Entre el 30 y el 83 hemos tenido 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América, no conoce lo que está pasando", aseguró.

Luego pidió disculpas por sus dichos, aunque sus aclaraciones tampoco fueron muy afortunadas. “Yo hablo con todos, siempre. La Argentina es el país que más Golpes de Estado ha soportado. Cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? A sangre. La gente está desesperada, te van a matar no por una bicicleta, por un bizcocho”, dijo.

Otro que también es crítico con el Gobierno y que no tiene filtros a la hora de hablar es Javier Milei, el economista y precandidato a diputado por CABA. Hace unos días, entrevistado en el canal TN, habló de la pandemia en la Argentina y dijo que se trató de un "genocidio".

“La corporación política se convirtió en una oligarquía. Los tipos viven de espaldas a los datos. ¡Hoy pasamos los 90 mil muertos y se ponen a festejar el gol de Maradona! Dejaron a la gente sin laburo y ellos se suben la dieta. Nos están faltando el respeto. ¿Cómo se ponen a festejar un gol el día que pasamos los 90 mil muertos? Esto es un genocidio”, afirmó.

Antes, en diciembre pasado, ya había dicho que el Gobierno Nacional era "genocida" y "asesino" por el mal manejo de la pandemia de coronavirus. "Argentina está atravesando el peor año de su historia porque tiene la peor crisis económica, social y sanitaria que lo pone a este Gobierno en la categoría de genocida y asesino", declaró.