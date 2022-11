Del "con Scioli era un golazo", a las críticas a De Paul: los memes de la derrota

La Selección Argentina cayó, de manera tan inesperada como contundente, por 2 a 1 en su debut mundialista. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugó una muy aceptable primera etapa y de no ser por el VAR, se hubiese ido al descanso por al menos tres goles arriba. Pero al inicio de la segunda etapa, el equipo árabe golpeó de entrada y desconcertó a la Scaloneta.

Primero fue Saleh Al-Shehri, quien madrugó al Cuti Romero, se la cruzó al Dibu y marcó el empate. Tan solo siete minutos después, Salem Al-Dawsari encontró la pelota al borde del área, enganchó y con un extraordinario remate dio vuelta el encuentro. Esto no detuvo al seleccionado árabe, que pudo haber convertido el tercero ante una muy pasiva defensa argentina.

Lo cierto es que la derrota de la albiceleste entristeció a más de 40 millones de argentinos que, en su afán de disimular la bronca, llenaron las redes sociales de memes: desde los ya conocidos famosos tildados de "mufa", como el ex presidente Mauricio Macri, El Chapu Martínez o el periodista Martín Liberman hasta las sorpresivas reacciones por la innumerable cantidad de goles que le anularon al seleccionado argentino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Acá, los mejores memes

Lo cierto es que el segundo tiempo se jugó cómo quiso Arabia Saudita y si bien le sobró tiempo, la Argentina no supo, no quiso o no pudo reaccionar. El panorama desolador podría comenzar a cambiar el próximo sábado, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni enfrenten a la selección mexicana, en un encuentro que, a priori, sería el más complicado del grupo. Aunque viendo lo que ocurrió este martes, la Scaloneta no deberá confiarse más contra nadie.