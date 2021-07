Del mapa sanitario actual del país al escándalo con Boca: las 7 noticias del día

Verónica Llinás expresó su preocupación y enojó por la falta de la segunda dosis de la Sputnik V

En la actualidad, Argentina tiene pendiente de colocar segundas dosis contra el coronavirus al 35% de su población. Verónica Llinás forma parte de ese universo de personas que todavía no recibió la segunda inoculación.

En este contexto, la actriz de 60 años expresó su indignación a través de su cuenta oficial de Twitter: "Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda". Además, aclaró que bloquearía a "tugos", en referencia a la palabra que usan en la red social como una abreviación de "tu gobierno".

Tras las repercusiones mediáticas de sus dichos, la actriz decidió aclarar la verdadera naturaleza de su mensaje: "No estallé de furia, no culpé a nadie, no milité nada, simplemente comenté la desazón del hecho de no haber recibido mi 2da dosis de Sputnik. La desazón de un MUNDO que hace política con la salud. No tienen algo más interesante de que ocuparse que de las boludeces que yo digo?", lanzó.

Cabe recordar que el país tuvo problemas en el inicio de la segunda ola para conseguir las dosis suficientes, por la falta de previsión ante el incumplimiento de los laboratorios AstraZeneca y Sputnik para enviar las dosis comprometidas en el plazo estipulado.