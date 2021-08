Del "operativo Olivos" al avance del negocio inmobiliario en la Costanera Sur: las 7 noticias del día

La Justicia porteña rechazó la cautelar de un grupo de padres en contra del regreso de la presencialidad total a las aulas

La Justicia de la Ciudad rechazó una medida cautelar contra el retorno a la presencialidad total en las aulas que había presentado un grupo de padres disconformes con la medida que había tomado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El juez subrogante del Juzgado de Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo n.° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Martín M. Converset, rechazó la medida cautelar solicitada por un colectivo de padres y madres de niños y niñas en edad escolar comprendida del sector primario e inicial. Todo ello en el marco de la causa “L., A. S. y otros contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre Amparo – educación-otros”.

Los padres peticionaron –como medida cautelar– que hasta tanto se decrete el fin del DISPO en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se ordene al GCBA que garantice: un real y efectivo acondicionamiento de los espacios edilicios de los establecimientos educativos; ii) la correcta provisión de insumos de higiene, que se cree un sistema de transporte, que se termine de completar el esquema de vacunación de los docentes y los no docentes, que se prohiba cualquier tipo de quita de vacante a los que no vayan a la escuela, que no se corran faltas, y que se establezcan contenidos también de forma virtual.

Para rechazar la medida de los padres, que utilizaron los mismos argumentos que esgrime el gremio de docentes vinculado al kirchneriosmo CTERA para ir al paro en la Ciudad y no en otros distritos como la provincia de Buenos Aires, el magistrado invocó diversos estudios científicos en donde se estable que las clases, ni la circulación por la misma, generan una suba diferente en los contagios del contexto que rige en la jurisdicción.

Además citó un informe de UNICEF Argentina en donde se señaló que “a medida que avanza el segundo año de la pandemia por COVID-19, es fundamental priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas del país. En caso de necesidad de confinamiento, UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones. “El impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos y chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias”.