Del percance hot de Losada a los guantes de Macri al revés: los accidentes de los políticos

Una foto de la senadora por Santa Fe, Carolina Losada, se convirtió en tendencia a raíz del inesperado percance hot que tuvo la ex periodista con su vestido al sacarse una foto junto al cura Ignacio Peries, de la parroquia Natividad del Señor de Rosario. La legisladora de Juntos por el Cambio eligió una vestimenta escotada para lucir su esbelta figura durante su visita al sanatorio de Grupo Oroño de Funes. “El vestido le jugó una mala pasada", explicó Julián Galdeano.

La imagen generó cientos de críticas, memes y opiniones muy variadas, por eso diputado provincial santafesino reveló que estuvo ese día con ella y dio su explicación: "Esto es como cuando a mí se me abren los botones de la camisa. Ella me decía que cuando tenía su vestimenta elegida, era distinto a como salió en la foto. Yo no soy pacato ni nada, pero entiendo a que mucha gente eso le impactó un poco”.

En declaraciones a Radio 2, Galdeano afirmó que Losada "tiene una imagen de una persona joven o moderna, pero no desfachatada”. “Carolina es una persona que no es de vestirse formal; ha sido modelo y aparte al tener esa altura y esa forma física, obviamente que a veces impacta más que si otra persona se pusiera esa vestimenta. Tuvo mucho impacto esa foto, pero no es la idea de ella dar esa imagen ni mucho menos”, aclaró.

En ese sentido, buscó alejar a Losada de las críticas y reveló cómo surgió ese momento. “Te cuento cómo fue esa situación: estábamos charlando con el padre Ignacio y el padre le hace la bendición. Carolina se acercó con la cabeza hacia abajo y todo ese movimiento le jugó una mala pasada. A partir de esa foto, me llegaron mensajes y memes por 900 grupos diferentes de WhatsApp”, dijo.

Lo cierto es que Carolina Losada no es la única integrante de Juntos por el Cambio en ser cuestionada por su look. En marzo de 2017, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había presentado las nuevas unidades del SAME Metropolitano en La Plata. Pero más allá del anuncio, lo que más captó la atención de la gente, y que se vio reflejado en las redes sociales, fue el vestido que uso la ex mandataria bonaerense, que se lo voló el viento.

Entre trajes oscuros y remeras verdes, Vidal resaltó entre la multitud con un corto vestido de color naranja (para algunos es rojo), que intentaba levantarse a cada ráfaga de viento que soplaba en el acto. Se trataba de un diseño de Carolina Müller, firma preferida de la actual diputada Nacional, acompañado de sandalias de tiras finas, look que favoreció -según los miles de comentarios que recibió en aquella oportunidad a través de las redes sociales- su imagen.

Ese mismo año, pero en julio, el ex presidente Mauricio Macri había dado inicio en el Edificio Centinela al proceso de incineración de casi dos toneladas de cocaína incautadas en un operativo. De manera casi simbólica, el ex mandatario había puesto en marcha la quema arrojando al horno incinerador dos panes de droga usando los guantes que se utilizan en esas tareas. Para difundir la actividad, Presidencia de La Nación envió a los medios la información y las fotos del momento.

Sin embargo, no advirtieron que los guantes de trabajo están puestos al revés, con la parte moteada hacia afuera. La imagen se difundió en las redes sociales y los usuarios se hicieron un carnaval con el mandatario por el error, aludiendo a su origen y a sus costumbres respecto del trabajo.

En 2019. la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había publicó un video en sus redes sociales para comunicar que detuvieron a 12 personas que integraban una banda criminal, aunque lo que llamó la atención de los usuarios fue su llamativo look, que terminó siendo motivo viral de burlas y memes. "Los pusimos a todos tras las rejas. Excelente trabajo de la @PFAOficial contra el delito común. #ArgentinaSinImpunidad", escribió junto a un video donde se la ve con un look electrizado.

Luego, a través de TikTok, la funcionaria se refirió a su desaliñado look. Según relató, su peluquera personal le había fallado horas previas al gran anuncio que debía realizar a las 7 de la mañana, por lo que se lavó y secó el cabello por sus propios medios. Sin embargo, su pelo le había quedado “como eléctrico”, detalló. “Cuando me di cuenta que estaba eléctrico, ya había pasado todo y me hicieron un meme”, afirmó Bullrich.

Si bien la política relató esta situación con humor, en su momento reconoció que la oleada de memes y videos editados donde se infería que había dado su discurso en un estado de borrachera le había caído “muy mal”. Incluso ordenó investigar a los autores del video editado donde habla de forma relentizada, arrastrando las consonantes, como si estuviera bajo los efectos del alcohol. También pidió difundir los nombres de los autores a modo de escrache.

