Del positivo de Kulfas a la injustificable defensa de JxC a Soledad Acuña: las noticias del día

¿No entendieron nada? La inexplicable defensa de JxC a Soledad Acuña

Después de que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires asegurara que los chicos que es tarde para reinsertar a los chicos que abandonaron la escuela durante la pandemia porque “seguro ya están en una villa”, desde Juntos por el Cambio salieron a respaldar a Soledad Acuña sin hacer una mínima autocrítica por las declaraciones clasistas de la funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta.

“Aprender es un derecho que jamás debemos permitir que a nadie se le arrebate. Mi total apoyo a la lucha que desde hace años viene llevando adelante con coraje Soledad Acuña para que los chicos puedan estar en la escuela en la ciudad de Buenos Aires. ¡No aflojes!”, le dedicó Patricia Bullrich.

Quien también apoyó a la ministra fue Cristian Ritondo: “Tergiversan los dichos de Soledad Acuña para esconder la catástrofe de su gestión educativa. La Ciudad recuperó al 98% de los chicos que habúian abandonado la escuela durante la pandemia. Ojalá la Provincia tuviese una funcionaría así: férrea luchadora por la educación pública”.

En efecto, de acuerdo a los números que el ministerio de Educación porteño le brindó a BigBang, en total fueron 6.500, de los cuales 500 eran de otras jurisdicciones y hay 96 –a los que aludió Acuña- que no retornaron.

El cuestionamiento a la ministra no fue el porcentaje de recuperación de alumnos, sino el sesgo clasista con el que se refirió a los que aún no lo hicieron. Y ahí no hubo tergiversación. “Esos chicos seguramente estarán perdidos en una villa o ya cayeron en actividades del narcotráfico. Ya tuvieron que ponerse a trabajar. Perdieron todas las posibilidades y su propia fe sobre sus propias posibilidades de poder estudiar. Hoy es tarde. Obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil que si se hubiera conocido, sabido y tomado decisiones hace dos años”, reconoció en diálogo con Radio Rivadavia.