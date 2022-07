Del proyecto para el Salario Universal del Kirchnerismo a la furia de Larreta: las noticias del día

Entradera en la casa de Lanata en Uruguay: el periodista vio todo por las cámaras de seguridad

En las últimas horas, entraron a robar la casa del periodista Jorge Lanata de José Ignacio, en Punta del Este.

Según indicó el diario El País de Uruguay, el delincuente habría intentado ingresar a la vivienda luego de romper un vidrio.

Al activarse el sistema de alarma, el ladrón no tuvo tiempo de robar ni de escapar ya que la policía lo encontró en pocos minutos, según indicaron fuentes policiales del departamento de Maldonado.

Si bien fue detenido, a las pocas horas la fiscal resolvió dejarlo en libertad. Por estas horas se busca a un cómplice. De acuerdo a declaraciones del intendente de Maldonado, Enrique Antía, el detenido contaba con "antecedentes penales".

Desde Argentina, el periodista pudo ver la secuencia a través de las cámaras de seguridad, antes de que fueran cortadas por los mismos delincuentes. Según las primeras investigaciones, no se llevaron objetos de valor, pero sí dejaron todo revuelto tras entrar por una ventana de la cocina.

El conductor contó en su programa de radio que al momento del robo se encontraba en Buenos Aires y que en la casa "no había dinero".

Y dio detalles: "Revolvieron todo, imagino buscando guita y no encontraron, obvio. Eran dos tipos porque quedaron filmados. Pero mirá la policía uruguaya: a la hora y pico del robo detuvieron a uno así que están a nada de encontrar al otro".

También precisó que no se llevaron ninguna obra de arte de la casa. “No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque, yo chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que, si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo”, argumentó.

La residencia de Lanata en José Ignacio fue construida en 2017 y está ubicada sobre la ruta 10. Se la conoce como la casa “The Old Man and The Sea” (El viejo y el mar) en homenaje a la novela de Hemingway.