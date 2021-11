Del reclamo íntimo de la esposa de Santilli, a la mujer que votó con un cordero: las perlitas

Las elecciones siempre dan espacio para perlitas. Si bien las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no fueron la excepción con las apariciones de Darth Vader, el "Guasón de Lanús" o el falso Papa, las elecciones de este domingo colmaron las expectativas de todos. Solo basta con nombrar que votaron los personajes de la serie del Juego del Calamar, que María Eugenia Vidal renombró a Javier Milei como "Filei" o que Victoria Tolosa Paz dijo "hemos supido" en vivo para afirmar que estos comicios tuvieron de todo: candidatos con furcios, personalidades de la farándula que se mandaron alguna y los personajes más raros del país.

El primer personaje en entrar en acción esta vez, lejos de los carpinchos de Nordelta que causaron furor durante las PASO, fue el hombre-chancho, el cual se puso a bailar en la Facultad de Derecho mientras votaba el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Con mucha tranquilidad espero los resultados, defiendo la democracia y la libertad, espero que el pueblo y la ciudadanía se exprese”, le dijo el “Chanco Blanco” a Crónica.

Pero lejos de quedarse bailando en la facultad de derecho, el chancho se mudó rápidamente a la escuela número 16 “Wenceslao Posse”, en el barrio porteño de Palermo para sorprender a Mauricio Macri y, de paso, sacarse una foto con el ex mandatario. Pero hablando de Macri y Larreta, quien sorprendió a propios y extraños este domingo fue la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Durante una conferencia de prensa, la candidata a diputada nacional le cambió el apellido a su oponente liberal Javier Milei, al que llamó “Filei”. “Javier Filei es parte de una fuerza distinta, escuchemos los que los porteños tienen para decirnos, es muy apresurado plantear escenarios de incorporación de otras fuerzas”, dijo al ser consultada sobre las posibilidades de integrar a la coalición opositora al candidato de La Libertad Avanza.

Pero si de furcios hablamos, Victoria Tolosa Paz no se quedó atrás. “Es una de las tantas jornadas democráticas que desde el año 1983 hemos supido (*sic) abrazar y conquistar”, sostuvo tras votar en la Escuela N° 67, ubicada en la calle 144, de City Bell, La Plata.

Por otro lado, dándole un poco de humor a la jornada, la periodista de TN Agustina Muda le preguntó al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, por la falta de intimidad con su mujer. Al parecer, la propia Analía Maiorana le había reclamado por la falta de amor al "Colo" debido a la campaña. “Analía acaba de decir que no hubo mucha intimidad. Que no pudieron compartir mucho en el último tiempo”, dijo Muda, provocando la risa de la pareja. “No, no hubo. Hoy no hay tiempo, ‘Cucu’”, contestó la ex modelo dirigiéndose a su marido.

Volviendo a las apariciones "extrañas" durante estas últimas elecciones, podemos destacar a los personajes del Juego del Calamar en el lugar de votación del candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Leandro Santoro, en el Colegio Mater Ter Admirabilis, en San Cristóbal. Según informó la periodista María Belén Etchenique en Twitter, la Policía les pidió documentos y descubrió que eran actores contratados por un canal de televisión.

También aparecieron en la localidad cordobesa de Villa Nueva, en la escuela Mitre, Papá Noel y San La Muerte. En Río Negro, emitió su voto un soldado romano. “Desde hace quince años que vengo pensando en votar con algún disfraz y hoy me di el gusto”, dijo Julián, un vecino de Choele Choel, a Canal 10. Y en la Escuela Santa Isabel de Hungría, en Rosario, apareció un joven disfrazado de dinosaurio con su respectivo DNI que señalaba que se trata de un “animal extinto”.

Pero quizás lo más llamativo ocurrió durante las últimas horas de la jornada, cuando una mujer de Salto se acercó a votar a la Escuela N° 1 del barrio de Retiro con un cordero en brazos y en Tucumán, un vecino fue vestido de preso a votar en reclamo por la inseguridad. “Fui disfrazado para expresar mi inquietud porque hay mucha inseguridad. Necesitamos más policías, y que la justicia cambie y que no sea favorable para los que están en el poder", dijo.

El protagonista en cuestión fue identificado como Emanuel Villarreal y votó en la escuela Técnica N°1 de Lastenia, en Tucumán, provincia que también brilló por sumar una boleta con Wanda Nara y Mauro Icardi, de repentina reconciliación tras la polémica con "La China" Suárez, como candidatos de la lista “6, 7, 8″. Por último, en la Escuela Normal del partido bonaerense de Luján, Carlos Carrascosa fue el fiscal de la mesa número 58.

Tras ser acusado por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce en el Carmel Country Club de Pilar, fue absuelto por la Cámara de Casación Penal bonaerense en diciembre de 2016. Como bonus track, el "doble" del presidente Alberto Fernández lo esperó a la salida de un bar en Boedo, donde el primer mandatario y Santoro se encontraron para tomar un café, para sacarse una foto. Algo que en definitiva no logró porque el mandatario salió del lugar rodeado de seguridad.