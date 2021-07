Del récord de vacunación a qué pasará con los varados en el extranjero: las 7 noticias del día

El Gobierno por ahora no evalúa cambios en el cupo de ingresos diarios al país

El viernes vence el actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por las restricciones impuestas ante la segunda ola del coronavirus (Covid-19) y en la Casa Rosada mantendría todas las medidas vigentes incluso el cepo a los argentinos que regresan que es solamente de 600 pasajeros por día.

La decisión la tomaría en los próximos días el presidente Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y se espera que como mucho exista un dialogo entre los gobernadores previo. Por estas horas no está confirmada una reunión con especialistas debido a que todos estuvieron en un encuentro la semana pasada como consecuencia de los cambios en el programa de vacunación para evitar que la variante Delta agarre desprevenido al país.

En el mejor de los casos se podría aumentar un poco el cupo, pero no demasiado. Un dato no menor es que no hay vuelos autorizados para las aerolíneas después del 12 de abril. Con todo, esta semana la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, no descartó la posibilidad de que se amplíe el cupo de ingresos al país por vía aérea, a partir de los operativos de control que se profundizaron en los distritos, especialmente aquellos que concentran la mayor cantidad de viajeros, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Es que las alarmas se encendieron entre el 13 y 25 de junio último, cuando Migraciones constató un 40% de incumplimientos al aislamiento obligatorio en casi 2000 domicilios fiscalizados, la mayoría cometidos por personas que habían regresado de países de "Europa y de Estados Unidos", "justamente donde se evidenció esa variante del virus", advirtió Carignano.

Además, este viernes el Ministerio de Salud informó que dos viajeros, uno procedente de Estados Unidos y otro de Venezuela, que residen en la ciudad de Buenos Aires, fueron confirmados como casos de la variante Delta del coronavirus a través del Instituto Anlis Malbrán y se encuentran cumpliendo el aislamiento de siete días fijado por protocolo.

La variante Delta fue caracterizada como "de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su mayor transmisibilidad, pero no registra circulación comunitaria en Argentina, según los estudios de vigilancia genómica que se realizan en el país.