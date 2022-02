"Delirium": el tremendo síntoma de Covid-19 que preocupa a médicos y pacientes

Si bien afortunadamente los casos de Ómicron en la Argentina parecen finalmente estar en descenso, lo que verdaderamente preocupa a los médicos de todo el mundo son las secuelas de la enfermedad, las cuales siguen apareciendo sobre todo en los casos graves.

Uno de esos síntomas que suelen aparecer tras el Covid-19 tienen que ver con la condición de "delirium", que según su definición médica, se trata de una disfunción cerebral aguda que se manifiesta a través de alteraciones cognitivas, de la percepción o ambas juntas.

Lo que se sabe ahora es que este síntoma afecta a más del 50% de los internados por coronavirus y que está ligado a secuelas cognitivas y psicológicas. De acuerdo a un artículo de la revista científica The Lancet, esta condición está afectando a casi el 55% de los pacientes de coronavirus internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), aún siendo jóvenes y sin ningún daño cognitivo previo.

El estudio analizó a 2.088 pacientes de 14 países, y detectó que estas personas que estuvieron graves y lograron recuperarse, luego sufrieron de alucinaciones, déficit en el sueño y desorientación al menos seguro durante su estadía en las terapias intensivas.

Si bien se trata de un fenómeno conocido dentro de la medicna, el delirium se registraba mayormente, previo a la pandemia, en pacientes de entre 75 y 80 años, que en muchos casos ya padecían demencia. Sin embargo, ahora se ve en personas jóvenes y, que todas ellas requirieron internación por el coronavirus.

Según la Organización Panamericana de Salud existe un antecedente relacionado con un virus respiratorio y el "delirium", ya que es habitual en este tipo de casos, tomando en cuenta los antecedentes que arrojó la expansión del síndrome agudo respiratorio severo (SARS) en Asia, durante el 2003.

“Realmente nunca tuve pesadillas tan dolorosas como estas que me lleven al punto de no querer dormir más porque sabía que si me dormía se venía otra”, relató a Télam Marcelo Solodujin (63), quien permaneció 53 días internado, de los cuales 10 estuvo intubado en el Sanatorio Güemes de Ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2020.

Por su parte, Daniel Teper (68), quien estuvo nueve días en la UTI del Sanatorio Antártida, en abril de 2021, expresó: “No quiero exagerar, pero los traumas que quedan deben ser similares a un tipo que vuelve de la guerra”.

Por otro lado, en lo que respecta a la variante Ómicrón, también se determinó recientemente que la urticaria es un signo bastante frecuente en los pacientes. Lo que puede ocurrir es una picazón que comienza de manera intensa en la palma de la mano o plantas de los pies, y luego se extiende a otras partes del cuerpo.

A su vez, también es común que las personas con esta variante sufran de costocondritis, una inflamación del cartílago que conecta una costilla al esternón y que hace que se sienta un dolor fuerte en el pecho.