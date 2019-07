Denuncian el faltante de drogas para 15.000 pacientes para tratar el VIH y la Secretaría de Salud lo niega

La noticia, gravísima, se publicó ayer en el sitio de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo), que trabaja en temas relacionados con el VIH desde el año 2005. Decía, con claridad y dramatismo: "Más de 15 mil personas con VIH sin medicación: la información oficial confirma que faltan y van a faltar más medicamentos". Luego se detallaba:

"Ante el recorte de presupuesto de $1.724 millones en 2019 para la Dirección Nacional de Sida (DNS), Fundación GEP solicitó información oficial sobre compras públicas, stocks y adquisiciones proyectadas por esa Dirección para mantener la provisión pública de medicamentos para VIH, Tuberculosis y Hepatitis C a nivel nacional.

Según los datos reportados existen actualmente faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral en Argentina.

El análisis de la información arrojó resultados que dan cuenta de la inexistencia de stock de efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz desde el mes de junio de 2019. Además, pudimos constatar que a partir de agosto no habrá disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales (Ver cuadro). En los casos en los que no está iniciado el proceso de compra, resolverla de manera urgente demandará, por lo menos, tres meses".

BigBang se comunicó con ambas partes. La Directora Ejecutiva de la Fundación GEP, Lorena Di Giano, atendió al instante la consulta y explicó con detenimiento el contenido del artículo:

Este es el tercer pedido que le hacemos a la Dirección en el año. Les preguntamos por el stock y por las compras y nos encontramos con esto.

También hemos recibido denuncias de diferentes personas, en muchos casos también se fraccionan.

Parece que no le están dando muchos remedios a los pacientes sino para cumplir diez días. Están cambiando los esquemas de tratamiento. Personas que están recibiendo uno de los medicamentos, los médicos están cambiando por otros lo cual debería obedecer a cuestiones clínicas, pero nunca a faltantes, porque esa persona estaría "quemando" esquemas . Cuando empezás el tratamiento empezás por una línea. Si te va mal con uno, probás el otro. Si una persona está bien con un tratamiento y lo cambian por otro, le estás complicando la vida, por posibles efectos adversos o de adherencias. Cualquier cambio sólo es indicado en caso de que el tratamiento que estás siguiendo funcione mal. En una enfermedad tan delicada no se puede pasar del plan A al plan B porque sí.

Nosotros desde la Fundación ya estuvimos alertando porque la disolución del Ministerio significó una reducción del presupuesto del 40 por ciento. Estimamos que iban a quedar sin tratamiento unas 15 mil personas. Muchos de los medicamentos que provee la dirección de Sida son importados y se pagan en dólares. Para agosto se va a agotar el stock de 15 medicamentos más. Por más que los compren hoy no llegamos, porque no hay forma de hacer magia y hasta que lleguen, por una simple cuestión de protocolo, pasaron tres meses.

Dos periodistas de BigBang intentaron comunicarse con la Secretaría de Salud y con la Dirección Nacional de Sida. En el segundo caso, se requirió hablar con la directora Nacional de Sida, Claudia Rodríguez, quien no accedió a una entrevista y pidió que el requerimiento pasara por prensa de la Secretaría. Al cabo de 24 horas, la Secretaría hizo llegar un comunicado, que se transcribe a continuación.

• El Estado nacional asiste a más de 59.900 personas con VIH. Esto incluye a las personas sin cobertura social y a las que su cobertura no otorga el tratamiento en forma oportuna, donde además de entregar la medicación se gestiona para la resolución del conflicto.

• A través de la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis de la Secretaría de Gobierno de Salud se adquiere y suministra 33 drogas antiretrovirales para el tratamiento de dichos pacientes.

• 9000 personas se encuentran bajo tratamiento con la asociación de drogas Darunavir 800/Ritonavir 100 mg. El consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales. Debido al aumento de la demanda, se registró una disminución del stock en algunas jurisdicciones. A partir del próximo lunes 5 de agosto, comenzará la distribución de esta combinación de drogas a todas las jurisdicciones del país.

• Se realizó la compra de Darunavir 800/Ritonavir 100 para cubrir a todos los pacientes hasta julio de 2020.

• La asociación de drogas Darunavir 600/Ritonavir 100 mg se está distribuyendo con normalidad y se cuenta con stock de esta formulación. La próxima semana ingresa la compra directa de este producto. No se registraron faltantes de esta formulación.

• La droga Efavirenz 600 mg se está distribuyendo con normalidad y con el stock actual se cubre hasta junio del 2020.

• La asociación de Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg/Efavirenz 600 mg (se trata de un coformulado de tres drogas que se toman en un solo comprimido), actualmente está siendo cubierto con un comprimido de Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg y un comprimido de Efavirenz 600 mg. Es decir, el paciente pasa de tomar un comprimido a dos comprimidos sin presentarse interrupciones de tratamiento. Se encuentra en curso, a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una compra del coformulado que estaría ingresando al país los primeros días de agosto.

• De las drogas Atazanavir 200 mg, Atazanavir 300 mg, Etravirina 200 mg, Lamivudina 150 mg, lamivudina 150 mg/Zidovuvidna 300 mg/Nevirapina 200 mg, lamivudina 150 mg/Zidovudina 300 mg, Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg, Zidovudina jbe 240 ml, Maraviroc 150 mg y 300 mg y Raltegravir 100 y 400 mg no presentan faltantes.

• Se han implementado nuevos regímenes de tratamientos antirretrovirales mejor tolerados, con mayor potencia, menor toxicidad, mejor posología, mayor barrera genética y pasibles de ser utilizados en múltiples poblaciones.

• Con las nuevas recomendaciones de tratamiento antirretroviral y profilaxis post exposición con esquemas recomendados por sociedades científicas –tanto nacionales como internacionales– como lo es la incorporación del Dolutegavir en primera línea de tratamiento, la Argentina pasa a ser de los primeros países en la región con tratamiento universal para el VIH con drogas de primera línea a nivel mundial.

• Tanto el presupuesto como la provisión de drogas se encuentran garantizados.

La fuente de la Secretaría de Salud desmintió además que los datos publicados por la Fundación GEP pertenecieran a la Dirección Nacional de Sida. BigBang, sin, embargo, accedió al documento en cuestión.

BigBang remite a la doctora Di Giano la respuesta, quien literalmente se indigna al leerla.

-Esta información, así como está planteada, es una burla -afirma. Es una vergüenza que salgan a decir que pudo haber faltante porque aumentó el consumo del medicamento. Todo el tiempo aumenta el consumo.

-¿Por qué?

-Lo primero que deberían hacer es publicar los números de expedientes. Cada compra pública se tiene que formalizar a través de un número de expediente. Que publiquen los expedientes. Así se trabaja seriamente. Cuál es el número de expediente de la compra del Efavirenz, por ejemplo. Nosotros pedimos compras realizadas, compras en proceso y compas proyectadas. La Dirección contestó con números de expediente que no cubren, por ejemplo, Efavirenz. Viendo que en el informe no constaba, fuimos a la página de compras públicas. Tampoco lo encontramos. No se puede salir con un comunicado tan desprovisto de datos. Esto de decir que pudo haber faltante porque aumentó el consumo suena como cuando Vidal dijo que hay más desempleo porque aumentó la población. Eso está dando cuenta de que la dirección no tiene previsión. Hemos preguntado más de una vez cuántas personas hay en tratamiento y nos dicen que es complejo saber, cosas por el estilo. Al hacerse público los obligamos a tomar decisiones. Nosotros publicamos la información que ellos nos dicen. Ahora nos dicen que es errónea. Es muy raro, porque además la consulta surge ante las denuncias de la comunidad".

No es la primera vez que se denuncian faltantes de medicamentos para combatir el VIH. Por entonces, en BigBang te contábamos esto:

Por entonces, el ministerio de Salud (que ya no existe) reconoció que existía una demora, que atribuía a "dificultades en los procesos de compra".