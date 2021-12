Denuncian falta de higiene y deshidratación de abuelos en un geriátrico que no tenía habilitación

Un geriátrico ubicado en la localidad de Francisco Álvarez, que no contaba con habilitación municipal ni provincial, entró en el centro de la escena durante las últimas horas, cuando una empleada del lugar denunció las malas condiciones en la que supuestamente vivían los adultos mayores internados en el establecimiento.

El hecho tomó trascendencia después de que se publicaran en las redes sociales videos e imágenes de los abuelos en sus camas mientras algunos dormían, y de que se mostrara que en los baños aparentemente no había agua. El objetivo de las filmaciones era mostrar los malos tratos que recibían los adultos mayores, que estaban deshidratados y la poca higiene del lugar.

Sin embargo, desde el municipio aclararon que tras haber sido revisados por médicos del SAME, en las últimas horas se constató que los 10 internos estaban en buen estado de salud, más allá de las complejidades y enfermedades que cada uno tiene.

El lugar, que está ubicado frente a la estación de Álvarez sobre la calle La Prensa, permanece con custodia policial y ya fue clausurado, aunque no cuenta aún con la faja típica de clausura debido a que todavía están los abuelos dentro.

"En el día de ayer empezó a circular en redes sociales una denuncia respecto de la existencia en esta casona de algunos adultos mayores internados. Habiendo constatado que no existía ningún tipo de habilitación municipal se hizo presente el área de Inspección del municipio junto con la Dirección de Adultos Mayores. Se clausuró preventivamente el lugar porque no tenía ni habilitación municipal ni provincial, y a partir de ese momento se empezó a llamar a los familiares de las personas identificadas para que los vengan a retirar", explicó desde la puerta del hogar de ancianos Nahuel Berguier, secretario de Justicia y Derechos Humanos del municipio de Moreno.

Según explicó, durante la noche de este martes se hizo presente el SAME en el lugar y allí los médicos constataron que no había ningún adulto mayor en estado de emergencia para una internación. Además, comentó que enseguida actuó la secretaría de Salud local, y que además quedó a cargo de la investigación la Fiscalía N°1 a cargo de Leandro Ventricelli, quien inició una causa por "averiguación de ilícito".

"Ya se están acercando algunos de los familiares, algunos los retiran a los adultos mayores y otros manifiestan que no los quieren sacar. En un rato se va a volver a hacer una nueva constatación medica ya con un criterio clínico más general para evaluar el estado de salud completo de los mayores internados. Estamos en contacto con los familiares para resolver los trasladados, recordemos que no estamos hablando de un hogar de niños, donde si no hay adultos responsables, el servicio local de niñez local actúa, en este caso hablamos de adultos que tienen capacidad civil y se necesita a los familiares, salvo que haya una emergencia", aclaró Berguier.

De este modo, más allá de la causa iniciada, desde el municipio esperan que los familiares que restan se acerquen hasta el hogar para comenzar con las derivaciones de los pacientes, para finalmente terminar de llevar a cabo la clausura.

Amargada por la situación, otra de las empleadas del lugar dijo a BigBang que sospecha que una de sus compañeras grabó los videos el pasado lunes, justo cuando terminó su turno y que lo hizo de forma intencional para generar malestar. "Todo es una mentira total, una vergüenza, te duele que digan cosas que no son", dijo la mujer, quien prefirió no dar a conocer su nombre.

Según explicó, el dueño de la propiedad tiene también un hogar en otra zona cercana, aunque ella trabaja en este establecimiento de Álvarez hace ya un año. "Esta es nuestra segunda casa, y adentro los abuelos están todos llorando porque se van a ir, y encima ahora ni los podemos sacar al patio por esto que pasó", manifestó.

También reveló que muchos de los pacientes sufren alzheimer, y que si bien a veces tienen días mejores y otros peores, a todos se los cuida y se los mantiene en muy buen estado de salud. "Si no fuera así, la médica que entró ayer se los hubiera llevado. Es muy doloroso todo esto, y muy injusto", aseguró con lágrimas en los ojos.

En el lugar también estaban presentes algunos de los familiares de los abuelos, quienes entraron a la casona y aclararon que el lugar estaba limpio, y que los internos estaban en buenas condiciones, por lo que se pusieron a disposición de la Justicia para prestar declaración.