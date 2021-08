Denuncian penalmente a la docente de La Matanza por "el modo violento y despreciable" en su rol de educadora

El caso de Laura Radetich, la docente de la escuela secundaria técnica Nº2 María Eva Duarte, en La Matanza, que se convirtió en tendencia a partir de un video que se viralizó en las redes sociales y que la muestra increpando a los gritos a un alumno por cuestionar al kirchnerismo, sigue dando qué hablar. En las últimas horas, referentes de Republicanos Unidos presentaron una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de La Matanza.

El documento, hecho por los precandidatos a legislador porteño Yamil Santoro y Marina Kienast, sostiene que "en el video que fue publicado y ampliamente difundido, puede verse como de modo violento y con un vocabulario despreciable, la docente se aleja de su rol de educadora e increpa a un estudiante, intentando imponer una posición política determinada".

De esta manera, Radetich fue denunciada por el delito de malversación de caudales públicos, ya que "las conductas antes descritas importan la utilización de la estructura educativa con una finalidad ajena a la que fue prevista". "Es decir, la docente, emplea los medios que el Estado le ha proporcionado, no para educar, sino para adoctrinar alumnos en sus ideas, razón por la cual, debiera investigarse a la denunciada", se detalla en el texto.

Los precandidatos a legisladores, acompañados por el diputado nacional José Luis Patiño, y los referentes José Magioncalda, Juan Pablo Pane, Daniela Delgado Luna y Gabriel Salvatore, señalan que la docente denunciada "posterga o directamente omite, con su adoctrinamiento, el cumplimiento de su función educativa, y viola, entre otras, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061, arts. 15, 19 y concordantes".

Por esta razón -sostienen- la educadora incurrió "en las conductas típicas del art. 248 del Código Penal". En las imágenes, se la puede ver Radetich maltratando a los gritos e insultos a un alumno por cuestionar al kirchnerismo y defender en cierta manera a la gestión de Mauricio Macri. "Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado", se defendió la docente.

A partir de la viralización del video, muchos dirigentes, entre los cuales se destacaron María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Diego Santilli, cuestionaron a la docente. "Si sos estudiante tenés derecho a pensar lo que quieras. No dejes que nadie te baje línea en el aula. Esta mujer no es una docente, es una militante", repudió la ex gobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto el presidente de la nación, Alberto Fernández, optó por defenderla a pesar de haber sido víctima de las implacables críticas que la docente hace en las redes sociales. "Que haya tenido ese debate es formidable porque le abre la cabeza de los alumnos", dijo el mandatario. Lo cierto es que el Ministerio de Educación de la Provincia decidió suspender a la profesora y comenzó una investigación, un pre sumario, para determinar su situación.

En su cuenta de Twitter, Radetich (@lauraanticovid) demuestra abiertamente su devoción por Cristina Fernández de Kirchner y no duda en cuestionar a la oposición, apuntando principalmente contra Mauricio Macri. Incluso disparó, en varias oportunidades, contra la provincia de Córdoba y contra el actual presidente de todos los argentinos. “Sí, pero antes que vuelva M (Mauricio Macri) prefiero a AF (Alberto Fernández). Es boludo, pero no nos mata”, sostuvo.