Denuncian que el Gobierno de la Ciudad despidió a más de 100 trabajadores de la salud

Hasta hace poco eran aplaudidos por las calles mientras los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires repetían en los medios de comunicación que los trabajadores de la salud eran esenciales. Claro que cuando eso sucedía era la etapa más dura de la pandemia de coronavirus y sin ellos, otra hubiese sido la historia para miles de argentinos y argentinas.

Ahora la desesperación está del lado de los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras porque el Gobierno de la Ciudad despidió a más de 100 trabajadores de diferentes hospitales porteños. Por eso, le reclaman al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que arme una mesa de diálogo para encontrar una solución a este drama.

La Agrupación de Trabajadores de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) denunció que ya fueron despedidos más de 100 trabajadores de la salud de hospitales porteños. “Necesitamos que Rodríguez Larreta le pongo fin a todo esto y convoque a una mesa de diálogo de manera urgente para buscar solución a este conflicto”, afirmaron durante una marcha. gremiales.



En ese sentido, Luis Ledesma, miembro de la Agrupación Hospitales de la Ciudad, que se encuentran nucleados en ATE, afirmó en diálogo con Télam: "Las y los trabajadores del Hospital Ramos Mejía denunciamos los nuevos despidos y la falta de personal de enfermería para la atención de pacientes en los servicios del nosocomio".

Y continuó: “Hasta ahora, en este hospital, son 35 los trabajadores y trabajadoras despedidos, entre los cuales muchas son mujeres que son el único sostén de familia. Fueron todos compañeros y compañeras imprescindibles frente a la pandemia y hoy el gobierno de Larreta les paga con esta moneda y los deja en la calle, sin trabajo".

En ese punto, denunció sobre los cientos de despidos que ya se han realizado en ámbitos de la salud en la Ciudad de Buenos Aires: “Son decisiones políticas que forman parte de los caprichos de Larreta, quien no le interesa tener un mejor sistema de salud".



En tanto, el representante gremial del Ramos Mejía continuó enumerando el resto de los despidos: “Hay más situaciones de trabajadores despedidos: 65 en el Hospitad Durand, 35 en el Ramos Mejía, y siguen en otros hospitales, como el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze 8 despidos, en el IREP (Instituto Rehabilitación Psicofisíca) con 11 despidos, en el Rivadavia cuatro más y así sigue la lista”.



En su denuncia, Ledesma también aseguró: "Siguen sacando despidos a cuenta gota para que no se note y que la sociedad no vea que Larreta está eliminando a todos los trabajadores que fueron esenciales durante la pandemia. Lamentablemente esos compañeros están quedando fuera del sistema laboral, más trabajadores que pasan a integrar la franja de la pobreza, gente que se quedará sin una obra social y una cobertura. Rodríguez Larreta solo le interesan los negocios inmobiliarios y postularse a presidente, pero los dramas de la Caba no los soluciona”.



Hace una semana, los trabajadores del Hospital Durand, denunciaron que el Gobierno de la Ciudad despidió a 65 empleados. En ese contexto, el titular de la Agrupación de Trabajadores de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Ortiz, denunció: “El gobierno de Larreta está realizando despidos masivos de más de 65 trabajadores de distintos centros asistenciales”.



Y agregó: “Vivimos una pesadilla. Al jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) nada le duele ni lo conmueve. Ahora fueron por más de 65 trabajadores y trabajadoras de la salud y los han despedido como lo peor. Fueron esos estos trabajadores y trabajadoras los que dejaron sus vidas en la pelea frente a la pandemia de coronavirus".