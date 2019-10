Denuncian que instalaron un centro de tortura en una estación del metro chileno

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, Sergio Micco, reveló una fuerte denuncia de un manifestante detenido en la estación Baquedano del Metro de Santiago, quien aseguró que fuerzas de seguridad montaron allí un centro improvisado de tortura.

Amarres y torturas

El dato surgió luego de que el estudiante Nicolás Luer presentara un amparo judicial relatando que, luego de ser retenido ilegalmente por Carabineros, fue trasladado a la estación donde pudo ver personas sometidas a apremios ilegales mientras permanecían atadas y colgadas desde el techo.

🔴 El director del INDH, Sergio Micco, precisa que la @pdichile no ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro. La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir. — INDH Chile (@inddhh) October 23, 2019

Investigación posterior

Así, integrantes del INDH acudieron a Baquedano junto a un juez y efectivos de la Policía de Investigaciones para recabar pruebas y testimonios. "Evidentemente, lo que se estaba denunciando era muy grave así que concurrimos de inmediato y nos entrevistamos con personal de Carabineros, revisamos las cámaras de seguridad y cada sector del recinto junto a una abogado del INDH constatando que no habían detenidos, ni tampoco registro de ellos", señaló al respecto el magistrado Daniel Urrutia.

"Revisamos todo el recinto. Incluso la abogada del INDH iba con una linterna alumbrando los sectores más oscuros y no encontramos indicio alguno de una detención no registrada, en los techos no había nada que diera cuenta de amarras, tampoco sangre", agregó el también juez Darwin Bratti.

"Tampoco vamos a descartar que lo que dice el denunciante no pueda ser verdad", aclaró. "Lo que sí nosotros no presenciamos nada de lo que decía el amparo y levantamos un acta relatando estos hechos que mandaremos hoy a la Fiscalía".

Paralelamente, Micco informó que ya existen 20 querellas por diversas situaciones de tratos inhumanos, crueles y degradantes de parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos en Santiago.