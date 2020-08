Denuncian que Vicentin retiró 800 millones de dólares de su cuenta en el Banco Nación cuando estaba inhibido de hacerlo por sus deudas

El Director del Banco Nación, Claudio Lozano, denunció que la empresa agroexportadora Vicentin retiró 800 millones de dólares de su cuenta en el Banco Nación cuando por ley estaba inhibido de hacerlo, debido a que previamente le correspondía saldar su deuda de 300 millones de dólares con la entidad. Lozano señaló que la maniobra ilegal fue realizada no sólo con la anuencia del ex presidente del Nación, Javier González Fraga, sino también con la del ex presidente Mauricio Macri.

Según explicó Lozano, la extracción se produjo entre agosto y noviembre de 2019, es decir en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. Cabe destacar que fue precisamente el 11 de agosto el día en que el gobierno de Mauricio Macri selló su suerte, ya que perdió por 15 puntos en las PASO (Primarias Abiertas, Solidarias y Obligatorias) y el Frente de Todos obtuvo entonces un 47 por ciento de los votos.

Lozano denunció además, que el grupo se fue desdoblando de una manera muy sencilla: trasladando la "cabeza histórica" del grupo, a una nueva empresa situada en el Uruguay denominada "Vicentin Family Group". De este modo, Vicentin Argentina vio disminuir sus activos nada menos que un 98 por ciento entre el 31 de enero y el 10 de febrero pasados. En otras palabras, el grupo empresarial argentino se iba evaporando mientras florecía el uruguayo. "Vio disminuir a la mitad sus activos y duplicó sus deudas. Es decir, se evaporó, se esfumó", denuncia Lozano, en una maniobra que el economista califica como "una estafa a los trabajadores, a los productores y a la Banca Pública".

En ese marco, Lozano defendió, aunque con críticas a su instrumentación, la decisión inicial del Gobierno de expropiar la empresa. "Es probable que la acertada decisión presidencial de intervenir para expropiar haya tenido algo de improvisación, no haya dimensionado la reacción del poder económico concentrado, los medios hegemónicos y sus socios políticos, y no haya construido las condiciones de consenso". Sin embargo, continúa Lozano, "quienes suscribimos esta declaración sostenemos que la improvisación no quita que dicha decisión era ACERTADA".

Lozano, a su vez, cuestionó duramente la iniciativa del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para destrabar el conflicto. "Su sustitución por la variante propuesta por el Gobernador Perotti terminó enredando al Gobierno Nacional y al Provincial en el pago chico de Vicentín y en el marco de un Concurso conducido por un Juez absolutamente parcial y dedicado a apañar las irregularidades de la empresa Así, ese Juez no permitió ni la Intervención Nacional ni la Provincial, y propició audiencias de mediación donde había que pedirle permiso a los estafadores para poder intervenirlos". Hacia el final de su durísimo hilo, Lozano asegura que seguirá "bregando por una empresa pública no estatal" y se mostró confiado en que "e agravamiento del cuadro social y laboral que seguramente se vivirá en los próximos meses en torno a Vicentín, redundará en un amplísimo consenso para esta iniciativa. ncorporando el patrimonio de sus accionistas para afrontar las deudas y dirigiendo la expropiación hacia los activos más importantes del grupo".

