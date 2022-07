Denuncian una estafa en un emprendimiento de remeras a través de Instagram

Un hombre denunció que fue estafado por Modo Liso, un sitio web que asegura que vende remeras lisas de algodón, pero que no entrega los pedidos en tiempo y forma. Tras hacer el reclamo en reiteradas oportunidades, los dueños del emprendimiento cortaron todo tipo de comunicación con el cliente y nunca le entregaron las prendas.

En diálogo con 0221.com.ar, la víctima de la estafa explicó que hizo la compra online el pasado 4 de junio y todavía no tuvo novedades luego de un mes. "Primero dijeron que no llegaban por problemas de stock, después que lo iban a solucionar en breve y hasta me pidieron un CBU para reintegrarme el dinero. Nunca lo hicieron", relató.

En esa línea, indicó que tras hacer reiteradas veces el reclamo, los encargados de Modo Liso cortaron todo tipo de comunicación. "Todavía no me dieron la plata, hasta me ofrecí ir a buscarlas a la sucursal pero decían que lo iban a solucionar. Son unos estafadores y voy a hacer la denuncia correspondiente para que no estafen a nadie más", sentenció.

Al momento de la publicación de esta nota, el damnificado no recibió las remeras que compró y tampoco la devolución del dinero (unos $4.500). "Llevó más de un mes con este tema, no puede ser que se aprovechen de la gente de esta manera", concluyó.