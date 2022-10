Denunciaron a Adolfo Rubinstein por "desvío de fondos públicos" en un instituto de investigación

El ex Ministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein fue acusado por el manejo irregular y el desvío de fondos públicos de sumas millonarias al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, centro de investigación de Buenos Aires. En conjunto con él, y por las mismas causas, está involucrada la exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer (INC) Julia Ismael Celsa.

La denuncia que presentó la organización no gubernamental AJUS afírma que tanto el político como la ex directora hicieron una asignación de fondos públicos de 7 millones de pesos con el fin de beneficiar a las instituciones con las que estaban vinculados no laboralmente. Presentaron el documento de la acusación en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y en la Oficina Anticorrupción, en los cuales el médico ya tiene previas denuncias.

Según lo que explicaron desde la AJUS, el supuesto mecanismo que realizó Rubinstein para llevar a cabo el desvío de semejante suma de dinero, fue asignar de manera arbitraria los millones de pesos en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria a través del Instituto Nacional del Cáncer, lugar al cual volvió a trabajar una vez que finalizó sus labores como Ministro y Secretario de Salud en el gobierno de Mauricio.

⁣Para la ONG, la doctora Ismael "asignó fondos públicos, mediante licitaciones poco claras, a la fundación ´Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica´ (GEDYT) y fue designada como su directora ejecutiva un año después de entregar 3 millones de pesos". Con respecto al manejo de esa suma de dinero, desde la entidad afirmaron que "el accionar se realizó con la complicidad de la Dra. Ismael Celsa, que en ese momento era la directora del Instituto Nacional de Cáncer, puesta por el mismo Rubinstein", apuntó la organización. ⁣

No obstante al fraude económico al que se lo acusa, también los abogados denunciaron la utilización de datos privados para favorecerse individualmente: "También denunciamos el haber utilizado con fines de lucro informaciones o datos de carácter reservado de los que han tomado conocimiento por razón de su cargo, favoreciendo y dirigiendo las ´licitaciones públicas´”, sostuvieron desde AJUS.

Télam tuvo acceso al expediente, gracias al cual pudo revelar las acusaciones en términos jurídicos, ya que para ellos esta situación se encuentra prohibida por la Ley de ética pública. "Dicho accionar por parte de los ex funcionarios amerita abrir una investigación penal que revea la forma en que se decidieron esas ayudas financieras a las organizaciones que los acogieron como sus empleados a poco de terminar sus gestiones", afirmó la entidad en un comunicado al que tuvo acceso Télam.

⁣"Teniendo nuestra denuncia como fin el garantizar la transparencia de la utilización de los fondos públicos, para garantizar el acceso al derecho de la salud de manera igualitaria y efectiva para toda la Nación Argentina", concluyó AJUS.⁣ Hasta el momento se continúa investigando de donde es que salieron esos fondos y con que fin y de que manera se utilizaron. ⁣