Denunciaron a Eduardo Celasco, ex yerno de Susana Giménez, por llevarse a la hija de su novia

Eduardo Celasco, ex esposo de Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, fue denunciado penalmente en las últimas horas ante la Justicia de La Plata, acusado de haberse llevado sin permiso a una niña, hija de su actual pareja. La presentación judicial fue realizada por el papá de la nena contra su ex mujer, y contra Celasco, debido a que hace 15 días que no tiene noticias de la menor de edad.

La acusación contra Celasco y su novia, Florencia Fiorini, es por "sustracción de menores", delito que figura en el artículo 146 del Código Penal.

La abogada Martina Raffetto, quien representa a Gerónimo Odriozola, el papá de la nena de ocho años, explicó a BigBang que la ex pareja tenía un régimen de visitas ya establecido, pero que hace 15 días Fiorini retiró a la niña de la escuela a la que iba, y él no supo nunca más nada de su hija.

"El papá la fue a buscar al colegio y la directora le dijo que la nena no fue más, que se la habían llevado y que no habían pedido pase ni nada, por eso denunciamos una sustracción de menor por parte de Celasco y por parte de la mamá, porque esto ya no es un impedimento de contacto, sino que no sabemos si la nena está bien o está mal, ni cómo está la madre", aclaró la letrada.

En este sentido, Raffeto aclaró que esta no es la primera vez que su cliente tiene problemas con la mamá de su hija y con Celasco, ya que el año pasado él firmó una autorización para que la menor pudiera irse con su madre y su pareja a Uruguay, pero que Fiorini no cumplió con su parte, y se quedó con la nena durante un mes en el campo que el ex yerno de Susana Giménez tiene en Carmelo.

"En este caso, el padre no firmó ninguna autorización para que la nena salga de viaje, ni nada por el estilo. La madre le dijo a la directora que la iban a cambiar de colegio, pero no le pidieron el pase", añadió la letrada.

En comunicación con este portal, la abogada afirmó que el papá de la nena ya fue amenazado en otra oportunidad por Celasco, ya que cuando se llevó a la niña a Uruguay, le dijo que él tenía mucho poder, y que lo iba a usar para sacar a la menor del país cuantas veces quisiera.

Como Odriozola no sabe dónde ni cómo está su hija actualmente, este lunes radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de La Plata contra su ex, Florencia Fiorini y contra Eduardo Celasco, pero al no tener respuestas, se presentó directamente en una fiscalía para dejar asentada la acusación.

"Traté de comunicarme telefónicamente con la madre, pero no logré hacerlo. Ante esta situación me hice presente en su domicilio, y no fui atendido por ninguna persona. Entonces fui a la casa de la abuela materna, pero mi hija no se encontraba allí tampoco", indicó el papá de la menor en su declaración.

Además, agregó que la directora de la escuela lo llamó para decirle que la madre de la nena le había dicho que decidió cambiarle de escuela, pero que no pidió el pase a otra institución. "Esta situación obstruye el vínculo con mi hija, me impide el contacto con la misma, y como desconozco su estado de salud actual, me preocupa su integridad física", agregó Odriozola en su denuncia.

Celasco y Fiorini empezaron su relación amorosa a principios del 2018, y el vínculo tiene el visto bueno de los hijos del empresario, Lucía y Manuel, quienes suelen compartir salidas y cenas con la cantante de 30 años. En varias oportunidades se los vio juntos en eventos, e incluso Fiorini comparte habitualmente en su Instagram momentos que vive con su pareja y su hija, como lo hizo en el verano, mientras estuvieron de vacaciones en Uruguay.