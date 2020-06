Denunciaron a telefónicas por el mal servicio y a empresas de venta online por no entregar los pedidos: cómo hacer tu reclamo

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, imputó a Telefónica, Telecom y Telecentro por "presuntos incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos".

De acuerdo a la secretaria de Comercio Interior Paula Español, el organismo actuó de oficio en representación de todos los damnificados y "tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas".

En un comunicado, la funcionaria expresó que el 22% de las denuncias ingresadas durante mayo en la ventanilla única de reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones, convirtiéndose en el rubro que más quejas recibió.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Caos en pandemia

Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), asegura que la cuarentena no hizo más que exacerbar las serias deficiencias de atención al cliente en varias empresas.

"Tenemos enorme cantidad de reclamos de gente que compra por Internet y no recibe sus productos", le describe a BigBang. "Hay empresas que venden cosas que no tienen. Y si se busca reclamar, no atiende nadie en ningún lado. La pandemia vino para cambiar también el hábito de consumo y la atención al cliente: se tienen que poner aun más a la altura de las circunstancias".

En ese sentido, González recomienda a los clientes damnificados en compras o prestaciones de servicio que no sólo reclamen a las compañías sino también que, al hacerlo, soliciten el número de reclamo para repetir el trámite por canales estatales, como las páginas web de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor o el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

ADECUA también recibe, a través de su web y vía mail, reclamos de usuarios y, o bien busca aportar una solución o lo eleva a la autoridad de aplicación.

"Además, como usuarios deberíamos pedir que los reclamos sean fáciles de hacer, que no sean tediosos, que no termines de llenar un formulario y te pongan otro. Es otra exigencia para las empresas: que la gente pueda hacer reclamos tanto en la web de la empresa como frente al Estado sin inconvenientes, porque te lo hacen tan difícil que terminás no haciendo el reclamo", agrega González.