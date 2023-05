Denunciaron que hubo robos y gas pimienta en UADE: qué fue lo que pasó en realidad

Robos. Entradera a la Universidad Argentina de la Empresa. Gas pimienta policial. Alumnos. Corridas. Directivos desesperados. Puertas bloqueadas y una manifestación en toda la Avenida 9 de julio. Todo eso fue lo que se difundió el jueves al mediodía, tras la manifestación de la Unidad Piquetera, que tuvo lugar en la puerta de la facultad, en el momento en donde los alumnos salían y otros ingresaban.

La mañana comenzó colapsada para la Ciudad de Buenos Aires, tras el acampe durante toda la noche en Plaza de Mayo, que también culminó con un corte total que comenzaba desde Constitución y se trasladaba por toda 9 de julio en camino hacia el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Unidad Piquetera en busca de solución a sus problemas.

El reclamo era corto y sencillo: hay hambre. Por primera vez, se sumaron a la marcha organizaciones sociales del oficialismo y reclamaron contra el Gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y contra la ministra Victoria Tolosa Paz por la baja en los planes. La misma, se dio a raíz de la baja de unos 400 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo que se superponen con otros planes, según le solicitó el Fondo Monetario Internacional a Sergio Massa, el Ministro de Economía.

Es por ello que miles de manifestantes se organizaron para ir a protestar bajo sus derechos y por el mal momento económico que vive el país. Si bien parecía que todo marchaba con normalidad, se comenzaron a difundir una serie de episodios que se realizaron en Independencia y Lima, justamente donde se encuentra ubicada la UADE.

Diversas personas difundieron que sufrieron diversos episodios de inseguridad en la puerta de la Universidad cuando intentaban salir en camino hacia el retorno a sus casas, pero al encontrarse con la manifestación, aseguraron que la pasaron “mal”.

En la misma línea, los mismos que denunciaron eso, también observaron que hubo personas que ingresaron a la facultad con armas blancas para asaltar a quienes se encontraron adentro. De hecho, se habló hasta de “Universidad tomada”. Entonces, supuestamente, para calmar la inseguridad y la desesperación, entraron a las corridas policías de la Ciudad de Buenos Aires a lanzar gas pimienta para ahuyentar a todos aquellos que se encontraban adentro de la Universidad sin permiso y también a quienes estaban en la puerta siendo parte del desorden.

En diálogo con BigBang, los propios protagonistas y quienes trabajan en oficinas de UADE, confirmaron que nada de lo que circuló como sucesos dentro de la Universidad fueron verdad. Si hubo robos en las inmediaciones, no pueden hacerse cargo, pero, nadie que no pertenezca a la Universidad, ya sea alumno, directivo o trabajador, ingresó a la institución. Así como tampoco pasaron policías y no hubo tampoco gas pimienta.

Minutos más tardes, la propia facultad envió un comunicado para bajar la tensión y despreocupar a todos aquellos que pensaron que se tornó un día de accidentes.

“Frente a los trascendidos sobre eventos de inseguridad en UADE en el día de hoy, informamos que los mismos son completamente falsos. Las actividades se están desarrollando con total normalidad. Agradecemos a todos por la preocupación y queremos llevar absoluta tranquilidad y calma a nuestros estudiantes, docentes y colaboradores, además del público en general”, informaron.