Denuncias por violencia, estafa y deudas millonarias: el perfil del empresario acusado de ahorcar a la novia

El nombre de Esteban Mallorca Tebaldi cobró gran notoriedad a raíz de la denuncia que realizó Camila Serra, su ahora ex novia. A través de las redes sociales, la modelo de 22 años contó el infierno que padeció a manos de su pareja: "Dejó el arma, me agarró, me tiró a la cama, se me subió con las rodillas arriba de las lolas, y me empezó a ahorcar y pegar".

Tras el episodio, Serra fue internada en el Sanatorio Dupuytrén, presentando fuertes y feroces golpes en la cara y en las extremidades. Mallorca Tebaldi es un empresario de 32 años relacionado a las compañías familiares Unilogro, Asesorarte y Plan Ambo.

La denuncia por “violencia de género y amenazas” fue hecha por Serra en la Fiscalía porteña Nº11, a cargo de Andrea Scanga, no es la única, ya que otra ex novia, Natalia Cometto, decidió denunciarlo públicamente en Instagram por las mismas causas que la modelo de 22 años.

"Me fui del país porque estaba terminando mi relación con Esteban. Estaba en un período de mi vida en el que estaba muy angustiada y tenía mucho miedo", contó el miércoles Natalia durante una entrevista que le brindó al programa Telenoche.

Y agregó: "Yo vivía en la misma ciudad que él y me daba miedo cruzármelo. La única forma que encontré de terminar con todo eso era directamente irme del país. Al principio parecía lo más lindo del mundo, pero poco a poco fue aumentando más la frecuencia e intensidad de las agresiones tanto físicas como verbales".

Según Natalia, similar a lo que le ocurrió a Serra, cuando decidió terminar con él, el empresario “se subió a mi cama y me empezó a ahorcar. Yo sentí que me moría". Pero Mallorca Tebaldi no solo cosecha hasta el momento dos denuncias por violencia de género, sino que además existen al menos 40 relatos que lo acusan de encabezar un sistema de “estafas”.

La ONG Usuarios y Consumidores Unidos asegura haber recopilado más de 40 relatos de personas que denunciaron haber sido abordadas por representantes de las firmas que encabeza Mallorca Tebaldi para entregar sus datos y terminar con débitos irregulares en sus cuentas.

De acuerdo a un documento del Centro de Información Judicial (CIJ), en febrero de 2017, la Sala II de la Cámara de Casación falló en contra del empresario y otros vinculados a Plan Ambo.

Según consta, intentaron querellar a 14 personas "por haber desplegado conductas orientadas a perjudicar el patrimonio de la persona jurídica, consistentes en promover demandas laborales millonarias contra la empresa, induciendo a engaño al juez laboral"

Y hasta hablaron de "un plan para arruinar a la empresa". Una de esas 14 personas, un albañil jubilado de 67 años de Lanús, luego lo denunció por insolvencia procesal fraudulenta, una causa que data de 2018 y que recayó en el Juzgado Nº2.

En octubre de 2017, Ana Riccioti, una mujer de Bahía Blanca, relató en el sitio La Brújula 24 cómo las empresas Asesorarte y Unilogro le debitaron dinero de su cuenta sueldo en el Banco Credicoop sin autorización alguna. "Me puse a mirar las empresas que me descontaban. Una se llama Asesorarte, que supuestamente es un grupo de abogados, y la otra Unilogro S.A.”, detalló.

Al mismo tiempo, el empresario tendría deudas con cinco bancos por más de 1.300.000 de pesos, según un informe comercial realizado por el Banco Central. Por otra parte, según la Cámara Criminal y Correccional, fue acusado por lesiones leves en 2016, una causa que llegó al Juzgado Nº59, pese a que el denunciante permanece en el anonimato.

Así detuvieron al exnovio de Camila, el empresario denunciado por una golpiza feroz.



Le había dicho: "Yo voy a disfrutar de cómo te mato".



Ella grabó sus amenazas y lo denunció.



Cuando lo fueron a detener, hizo una demostración práctica de su violencia: golpeó a 13 personas pic.twitter.com/Nssxu1Xnf8 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 26, 2019

Durante el operativo de detención, el empresario -que es luchador de artes marciales mixtas- atacó a 13 personas, entre ellos agentes de la Prefectura Naval, un médico y un chofer de una ambulancia, y rompió las esposas.

"Voy a buscar mi celular y llamar a mi abogado. A mí no me van a poder parar. Vos no me conoces", dijo el hombre visiblemente sacado. Fue acusado de atentado y resistencia a la autoridad y recibió una tobillera electrónica controlada por la Policía de la Ciudad.