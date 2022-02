Depresión, ansiedad y estrés: las graves secuelas del uso “adictivo” de TikTok

A pesar de que su lanzamiento oficial fue en el año 2016, no fue hasta la llegada de la pandemia del coronavirus y el posterior aislamiento social y obligatorio que Tik Tok cobró gran popularidad entre chicos y grandes. La llegada del COVID-19 y el encierro provocaron que las aplicaciones móviles tomaran un gran protagonismo, debido a que un gran número de personas en todo el mundo decidieron refugiarse en ellas.

Fue entonces que TikTok, entre muchas otras, fue creciendo y captando la atención de cientos de miles de personas alcanzando un increíble número de 689 millones de usuarios registrados en su plataforma a principios de 2021, según reveló el informe Digital 2021 entregado por We Are Social en conjunto con Hootsuite. Vale aclarar que para 2020, Douyin, su app hermana lanzada en China, ya alcanzaba los 800 millones de usuarios.

Lo cierto es que la popularidad de la aplicación sigue en aumento hasta el punto de que añadió lnuevas funciones de transmisión en vivo con el objetivo de brindar mejores herramientas para los creadores de contenido. De hecho, fue tal el furor que despertó esta red social que muchos jóvenes saltaron a la fama de la noche a la mañana debido a que uno de sus videos fue viralizado por el algoritmo de la aplicación.

Pero no todo lo que rodea a esta app es positivo, ya que un estudio publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health reveló que el uso excesivo de esta plataforma puede generar daño a la memoria, aumento de la depresión y la ansiedad. De esta manera, el informe aclara que el uso excesivo de TikTok puede debilitar la memoria de trabajo.

De acuerdo con la investigación publicada, los adolescentes que mostraban tendencias "adictivas" hacia la plataforma tenían un peor rendimiento a la hora de recordar secuencias de números, un déficit de la memoria de trabajo que podría explicarse en un aumento de la depresión y la ansiedad. La investigación, a cargo de Peng Sha y Xiaoyu Dong, estuvo basada en 3.036 mil estudiantes de una secundaria china que afirmaron utilizar regularmente TikTok, allá conocido como Douyin.

Los investigadores decidieron investigar si este déficit en la memoria de los adolescentes al usar durante tanto tiempo sus teléfonos podrían tener algo que ver con el aumento de las tasas de depresión y ansiedad entre los usuarios de las redes sociales. La encuesta abordó factores de adicción como la interferencia con la vida diaria y la abstinencia. Los estudiantes también completaron medidas de depresión, ansiedad y estrés.

Los investigadores distribuyeron un cuestionario entre los adolescentes que incluía una versión adaptada de la Escala de Adicción a los Teléfonos Inteligentes, versión corta, que sustituía la palabra "teléfono inteligente" por "TikTok". La escala se utilizó como una medida del trastorno por uso de TikTok (TTUD) y abordó factores como la interferencia con la vida diaria, la abstinencia y medidas de depresión, ansiedad y estrés.

El cuestionario también comprendía pruebas de recordar dígitos hacia delante y hacia atrás para evaluar la memoria de trabajo verbal, así como la capacidad de los estudiantes para recordar secuencias numéricas que se les presentaban en una pantalla y repetirlas en el mismo orden o en el inverso. Como resultado, los estudiantes con puntuaciones más altas en el trastorno por uso de TikTok obtuvieron peores resultados en las pruebas de amplitud de dígitos.

Esto, aclara el informe, representa una menor capacidad de memoria de trabajo entre aquellos con tendencias adictivas a la plataforma de videos. Aquellos que no pudieron sortear la prueba, también lograron puntuaciones altas en depresión, ansiedad y estrés. Estas afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona -según los investigadores- están vinculado a una peor memoria de trabajo.

Esto es debido a que la depresión y la ansiedad mediaron parcialmente en el efecto entre el TTUD y la capacidad de memoria de avance de dígitos. Los psicologos también encontraron diferencias en cuanto al sexo de los estudiantes analizados, debido a que los varones tenían mayor nivel de estrés y peores resultados en cuanto a la memoria de trabajo en comparación a sus compañeras.

En ese sentido, la revista aclara que las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas en la prueba TTUD y los estudiantes masculinos obtuvieron puntuaciones más altas en depresión, ansiedad y estrés, así como una menor capacidad de memoria de trabajo. Finalmente, explicaron que no quedó claro si la menor capacidad de memoria observada entre los estudiantes varones se debe a sus mayores niveles de angustia mental, indicaron que este estudio no es representativo de todos los adolescentes chinos y que serán necesarios futuros estudios para generalizar los resultados y definir un vínculo real. Sin embargo, señalan que los resultados son indicativos de una correlación importante y que es necesario seguir investigando.