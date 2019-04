Derrumbe del supermercado chino: graves irregularidades en la obra de al lado

Luego del derrumbe del supermercado chino en la tarde del lunes, y la muerte de un hombre de un hombre de 32 años que dormía en una vivienda situada arriba del comercio, fuentes de la.Agencia Gubernamental de Control revelaron qu la obra tenía algunas irregularidades, por lo que en el último control había sido intimada a realizar tareas de apuntalamiento de medianeras y canaleteo para poder continuar. Debido a esto, tenía prevista una fiscalización para el miércoles de esta semana.

Aunque la construcción estaba debidamente registrada, luego de la inspección realizada el 25 de marzo, se le notificó al director de obra sobre irregularidades que debía subsanar producto de la excavación, como la submuración (apuntalar la base de la obra) y el canaleteo.

Se derrumbó un supermercado lindero a una obra en construcción: un muerto y ocho heridos

Ricardo Pedace, titular de la Agencia Gubernamental de Control, dijo a Télam que los procedimientos señalados debían hacerse "para poder continuar la construcción" y confirmó que mañana, 3 de abril, estaba prevista la próxima fiscalización.

"No es la primera vez que hay que tomar medidas por obras que continúan aún estando en infracción, por eso vamos colaborar con la Justicia para que se investigue si estaba activa de forma irregular", remarcó Pedace.

Por el derrumbe del supermercado y de las viviendas ubicadas arriba del comercio, falleció Adrián Continello, un sonidista de 32 años que trabajaba en la Tv Pública y se cree que en el momento del accidente dormía, y no pudo despertarse a tiempo para salir.

Otras ocho personas resultaron heridas a raíz del derrumbe. Según se informó, se encuentran fuera de peligro.

"La víctima quedó atrapada entre los escombros, pero tuvo lesiones incompatibles con la vida. Lamento que no haya podido resistir, teníamos todo preparado para trasladarlo en helicóptero al hospital Santojanni", dijo ayer el director del SAME, Alberto Crescenti.

Por su parte, Mercedes, la novia de Continello, dijo a los medios que ya temían que algo así pasara, porque las paredes de la casa temblaban cada vez que trabajan en la obra.

"Los arquitectos siempre tenían mala predisposición y no nos dejaban sacar fotos para ver qué estaban haciendo, no nos daban respuestas. Te despertaban a las 7 de la mañana con mucho ruido. Espero que se haga justicia porque a mí no me lo devuelve nadie", lamentó Mercedes.