Desafío a la censura: cientos de personas se desnudaron en Nueva York para protestar contra Facebook

Como forma de protesta contra la política de censura de las redes sociales Instagram y Facebook, el famoso fotógrafo Spencer Tunick convocó en Nueva York a cientos de personas para que, desnudas, posen ante su cámara con imágenes de pezones masculinos, ya que ambas plataformas muchas veces borran publicaciones si hay un cuerpo desnudo o si aparecen pechos femeninos.

La performance fue realizada frente a las oficinas que tiene Facebook en la ciudad, más precisamente sobre la avenida Broadway, en Manhattan.

Para que las imágenes de la protesta lleguen a más gente, el fotógrafo y su equipo de trabajo decidieron que tanto las mujeres como los hombres posaran desnudos, pero que taparan sus partes íntimas con imágenes de pezones masculinos. Debieron hacerlo así, porque habitualmente tanto Instragram como Facebook suelen eliminar las publicaciones de mujeres que muestran sus pechos.

La iniciativa lleva el nombre de #WeTheNipple, y busca combatir la prohibición que tienen las redes sociales de Mark Zuckerberg contras los desnudos, y en especial, los pezones femeninos.

Hasta ahora, ambas plataformas permiten que los usuarios suban imágenes de desnudos solo en representaciones de pinturas y esculturas, mientras que las fotos artísticas de cuerpos reales, aunque no sean eróticas, son borradas.

En el comunicado emitido por los profesionales, realizado con la ayuda del grupo de derecho por las mujeres llamado "Grab Them by The Ballot", aclararon que uno de los principales problemas para los artistas que es que estas redes sociales no permiten que sus sobras sean compartidas, mientras que desde la organización de mujeres aseguraron que esta iniciativa busca desafiar "la censura de la desnudez femenina artística por parte de Facebook y los estándares comunitarios de Instagram”.

"La prohibición de mostrar desnudos impide que muchos artistas compartan su trabajo en línea. Daña particularmente a los artistas cuyo trabajo se enfoca en sus propios cuerpos", sostuvieron en el escrito oficial.

Spencer Tunick es famoso por documentar cuerpos desnudos en espacios públicos, y desde sus comienzos, ha hecho más de 120 trabajos de este tipo a gran escala en diversos países.