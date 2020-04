Desigualdad al palo en los barrios populares: porqué el desempleo en las mujeres es mucho mayor

La desigualdad de género en el trabajo es un tema del que, por suerte, ahora se habla bastante. Sin embargo, aunque muchos son conscientes de esta situación, la realidad es que en los barrios populares la brecha de desigualdad para con las mujeres es mucho más grande en comparación con lo que ocurre en las aglomeraciones urbanas.

Un reciente informe realizado por el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), dirigido por la socióloga Victoria Freire, demuestra que la diferencia de ocupación entre varones y mujeres se duplica en los barrios más humildes, algo que sucede porque muy pocas acceden a un trabajo registrado, mientras que otras trabajan como amas de casa, sin poder percibir un sueldo por eso.

Los datos expuestos en el trabajo se obtuvieron a partir de un relevamiento nacional de barrios populares, impulsado y realizado por organizaciones sociales desde agosto del 2016 hasta 2019 de manera presencial y en todo el país.

Esto permitió concluir, en primera instancia, que la población registrada en los programas sociales para cooperativas está conformada en su mayoría por mujeres. En el Salario Social Complementario son 62% mujeres y en Hacemos Futuro ese sector representa el 74%.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Re.Na.Ba.P.), en el país hay 4416 barrios humildes donde viven aproximadamente 4 millones de personas, un número que no es relevado por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Lanzamos este informe que analiza con perspectiva de género los datos recabados por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (https://t.co/XLQ4cdl6wM.P) que, por primera vez, brinda datos de las 4 millones de personas que habitan esos territorios 👉 https://t.co/wLfjUIDKUj pic.twitter.com/HAIldrpPKo — Observatorio de Géneros y Políticas Públicas OGyPP (@ObservatorioGyP) April 20, 2020

Desde el observatorio, confirmaron que la desocupación de mujeres en los barrios populares alcanza el 22%, casi el doble de lo medido por la EPH (11%). Esto puede darse, entre otras cosas, porque del total de mujeres que están ocupadas, tan sólo el 31% tiene ingresos propios, mientras que el 71% de los varones se encuentran en esta condición.

"La brecha de género es de 40 puntos y duplica la que surge de la EPH, en donde la tasa de ocupación para las mujeres es del 46% y para los varones del 66%", indicaron.

Del mismo modo, sólo el 10% de las mujeres residentes en barrios populares ha declarado tener trabajo registrado, mientras que la cifra asciende al 24% en el caso de los varones.

En lo que respecta a la categoría de trabajo independiente e informal, los varones se desempeñan en la construcción, la venta en la vía pública, cartoneo, carreros y afines, mientras que en el caso de las mujeres, el 9% realiza actividades relacionadas con tareas comunitarias, participación en programas sociales o empleos en comercios barriales.

La brecha de género respecto a trabajo con ingresos en barrios populares duplica el promedio de los aglomerados urbanos pic.twitter.com/pQIqHV03Lz — Observatorio de Géneros y Políticas Públicas OGyPP (@ObservatorioGyP) April 21, 2020

Para el 34% de las mujeres que viven en barrios populares, la ocupación más relevante corresponde a las tareas fijas en el hogar, y por ello no perciben un sueldo (20 puntos más que las mujeres fuera de barrios populares). El 12% se desempeña en trabajos no registrados, mientras que no poseen trabajo el 26% de ellas (si incluimos quienes buscan trabajo y quienes no tienen por otros motivos ). Por el contrario el 31% de los varones tiene empleo no registrado, el 24% está registrado, el 21% no tiene trabajo y sólo el 1% de los varones trabaja sin remuneración

El porcentaje de trabajadoras registradas en mujeres residentes en barrios populares es de 10%, menos de la mitad de las relevadas por la EPH (23%) pic.twitter.com/xhhB174yTU — Observatorio de Géneros y Políticas Públicas OGyPP (@ObservatorioGyP) April 21, 2020

“Esperamos que este informe aporte datos concretos para trabajar la situación de vulnerabilidad de las mujeres en los barrios populares y comprender la particularidad que atraviesan en esta cuarentena. La dependencia económica es mayor que en otros segmentos sociales lo cual hace aún más complejo separarse del agresor en las situaciones de violencia de género, que vienen creciendo a raíz del aislamiento”, afirmó la directora del OGyPP.

“En donde el Estado no llega, el patriarcado busca ventaja, por eso es fundamental visibilizar lo que sucede y rescato muchísimo las experiencias de feminismo popular en los territorios”, finalizó Freire.