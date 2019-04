Después de la tragedia, un entrenador de perros te da las claves para manejar la violencia

En los últimos horas se dio a conocer el terrible caso de una nena de seis años que murió en la localidad de Martínez luego de ser brutalmente atacada por su perro. Por esto mismo, Matías Bati, más conocido en las redes como "el encantador de perros argentinos", visitó la redacción de BigBang para brindar consejos acerca de cómo educar a nuestras mascotas para evitar que ocurran estos casos tan trágicos.

Según explicó en primer lugar Bati, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta para comprender a nuestros perros, es que muchas veces cuando no están castrados suelen ser más agresivos que otros que sí lo están.

"Lo mejor es hacer un análisis de sangre, si está todo bien, pedí turno para la castración porque las hormonas son las causantes de estas conductas agresivas", aseguró, al mismo tiempo que indicó que todos los perros dan señales de que algo no está bien en su conducta, por lo que es bastante necesario estar atentos a la forma en que se relacionan con su entorno.

"Si nosotros estamos caminando y nuestro perro está comiendo y gruñe, ese es un gran indicio para empezar a trabajar para educar al animal. Del mismo modo, lo mismo ocurre en situaciones en las que estamos por la calle caminando y le gruñe a otro animal o tira demasiado la correa", explicó.

Según el adiestrador, para que nuestro perro no tenga problemas de agresividad en el futuro, lo ideal es educarlos desde que son cachorros. Con una buena adaptación, que incluya un tiempo considerable para pasear cada día y un permanente contacto con otros animales, evitaremos que en el futuro nuestras mascotas tengan un comportamiento inadecuado o hasta incluso riesgoso para otros.

Además, aclaró que lo peor que podemos hacer como educadores de nuestras mascotas es castigarlos o corregirlos de manera agresiva, porque eso lo único que conseguirá es que se vuelva aún más violento.

Por último, el adiestrador derribó un gran mito, y aseguró que es falso que las razas como Rottweiler o Pitbull son las más violentas, sino que en realidad los perros más agresivos son los pequeños, y que en primer lugar vienen los Chiguaguas y Caniches.

"Un perro puede querer morder a otro, porque cuando fue cachorro no tuvo buena sociavilización con otros animales y puede ser que lo vea como un amenaza. Del mismo modo, si un animal está mucho tiempo encerrado, o si esta solo, o si no tiene completas las necesidades deportivas y sociales, si después es agresivo, no hay que juzgar al perro ni a la raza, porque el responsable del la educación es el dueño", cerró.